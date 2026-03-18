Las cortinas clásicas poco a poco son menos utilizadas por diseñadores de interiores y las han reemplazado por opciones más aesthetic, como lo son estas 4 ideas para que tu hogar se vea más caro. Pese al modelo que uses, hay 8 diseños en diferentes tonos de rosas que combinan perfecto con los colores de tu habitación.

Este tono es muy recomendado para tenerlo en la habitación, ya que se le asocia con la calma y la empatía. Asimismo, genera un efecto relajante que disminuye el estrés de las personas, según un artículo de AS México. Por lo anterior, no estaría tan descabellado utilizar cortinas de este color, ya sean clásicas o modernas. Estas son las 4 ideas para reemplazar las mamparas del baño para que se vea elegante.

Los diseños de cortinas rosas para habitación

1. Traslúcidas: Este tipo de cortinas permite el paso de la luz natural, aunque un poco difuminada, si es que tu habitación no queda completamente a oscuras.

8 diseños de cortinas rosas para tu habitación: con estos colores combinan perfecto|Pinterest

2. Romanas: También llamadas persianas, funcionan subiendo o bajándolas mediante una cuerda. Están disponibles en diferentes tejidos.

8 diseños de cortinas rosas para tu habitación: con estos colores combinan perfecto|Pinterest

3. Tríplex: Este diseño de cortina crea moños en la parte superior, que a su vez realzan la caída del tejido. También se les conoce como pliego francés.

8 diseños de cortinas rosas para tu habitación: con estos colores combinan perfecto|Pinterest

4. Enrollable: Este estilo es más una persiana y es de las más populares en México, pero se verá bien como tipo cortina en color rosa.

8 diseños de cortinas rosas para tu habitación: con estos colores combinan perfecto|Pinterest

5. Plisada: Su aspecto le va bien a las decoraciones formales o tradicionales, ya que su diseño es discreto, sencillo y conservador.

8 diseños de cortinas rosas para tu habitación: con estos colores combinan perfecto|Pinterest

6. Verticales: Este tipo de cortinas es ideal si es que en tu cuarto tienes un ventanal grande.

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7. Onda perfecta: Es actualmente el modelo de cortina con más demanda en el mercado. El tenerla en tu habitación le dará un ambiente de armonía al ambiente.

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8. Con tablas: Es un diseño de cortina atemporal, que nunca pasa de moda y que es considerado todo un clásico.

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Cabe mencionar que puedes elegir el tono de rosa que más te guste y combinarlos con colores neutros, como el gris y blanco, para que así combine con tu habitación.