9 diseños de uñas grises que puedes usar para la oficina o cualquier ocasión

Las uñas grises son sinónimo de elegancia y versatilidad, las cuales han ganado terreno en el mundo de la manicura gracias a que se adecuan a cualquier estilo de look, desde el más refinado hasta el más minimalista. Por lo anterior, traemos para ti 9 diseños que puedes usar para la oficina o cualquier ocasión. Estos son los modelos french que nunca pasan de moda y son tendencia en la primavera 2026.

De acuerdo con un artículo del portal Lecturas, el gris es un color neutro, pero a la vez innovador, que le da un toque refinado sin ser llamativo a los diseños de uñas y es ideal para las personas que buscan una apariencia sutil, pero con estilo. Lo mejor de todo de este tono es que es atemporal, por lo que puedes usarlo en tu manicura cualquier día del año. Estos son los 11 diseños de flores que son perfectos para iniciar marzo 2026.

Los diseños de uñas grises para cualquier ocasión

1. Estampado: Un diseño sutil y elegante, que le puedes agregar un estampado floral, para estar en tendencia durante la primavera 2026.

2. Efecto ojo de gato: Un toque muy elegante y vistoso que podrás llevar tanto en la oficina como en un evento especial.

3. Degradadas: Combina 2 tonos de grises con un efecto degradado, en el que se aprecia la transición suave de los colores.

4. Marmoleadas: Un acabado brillante y sofisticado es el de este diseño de uñas que llamará la atención más de una.

5. French: Dales un toque diferente a las francesas clásicas con un acabado gris en la punta de las uñas.

6. Nude: Un diseño que le va bien a toda mujer y que combina con todo.

7: Acabado espejo: Dales a tus uñas un acabado sumamente elegante y que llame la atención con este acabado.

8. Brillos: Realza el diseño de tus uñas con brillos, ya sea en color plateado o dorado.

9. Metálicas: Otro de los acabados más llamativos y que se han ganado un lugar en la manicura.