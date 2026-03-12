Las uñas minimalistas son diseños cuya característica es la simplicidad, pues el estilo se centra en una manicura limpia y con ciertos colores que las hace ver elegantes y sofisticadas. Por lo anterior, son las incondicionales de toda mujer si no sabe qué diseño hacerse, pues aparte de que sacarte de un apuro, lucen bien, como lo son estos 9 modelos en grises que puedes usar para la oficina o cualquier ocasión.

De acuerdo con un artículo de Vogue, en la estación primavera-verano 2026 estarán en tendencia 3 diseños de uñas minimalistas, las cuales puedes elegir. En cambio, si lo que te gustan son los modelos clásicos, te puedes inclinar por los tonos rosa y nude, que son de los más confiables en la manicura. Estos son los 7 modelos que te harán ver cara y elegante durante marzo de este año.

Los diseños de uñas minimalistas

1. Polka dots: Este diseño de uñas es minimalista, aunque es preciso mencionar que no se requiere llenar por completo las uñas de puntos, pues perderá su estilo sencillo.

Uñas minimalistas: 7 diseños que te sacarán de apuros y aparte te verás bien|Pinterest

2. French clásica: Uno de los diseños más incondicionales, pues solo basta con llevar el cuerpo de la uña al natural o con esmalte transparente, mientras que la punta en blanco.

3. Con brillos. Puedes elegir entre destellos de brillos en color plata o dorado. No es recomendable llenarla por completo.

4. Toques cromados: Este acabado hace un poco más llamativas a las uñas, pero sin perder su esencia minimalista.

5. Mini French: La nueva tendencia del modelo francés, que solo basta con hacer una línea delgada en la punta de la uña.

6. Milky nails: Una manicura muy minimalista que se caracteriza por un esmalte blanco, cremoso y acabado lechoso.

7. Nude: Este tipo de colores le va muy bien a cualquier tono de piel y combina con todo. Puedes elegir desde tonos beige claro, rosa y marrón.