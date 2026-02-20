7 diseños de uñas en colores pastel para primavera 2026; son minimalistas, delicadas y fáciles de combinar

Ya estamos muy cerca de la época de calor, en que se antoja vestir de colores claros y usar telas ligeras. Puedes llevar este mood también en tu manicure, si te animas a probar un diseño de uñas en colores pastel para primavera 2026. Existen varias razones para unirte a esta tendencia y a continuación también te las contaremos.

7 ideas de uñas pastel, sencillas y discretas, para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @monika__nails

1. Puntas de color pastel

Comenzamos nuestra lista con un diseño que integra diversas tonalidades pastel pero de una manera muy discreta y delicada. La idea consiste en combinar esos colores únicamente en la punta de cada uña, mientras dejamos el resto de la superficie en un tono rosa muy claro.

2. Uñas lila

|Crédito: Instagram. @amberjhnails

Llevar un manicure en colores pastel te permite darle un toque fresco, juvenil y alegre a tu look, pero de una manera discreta y combinable. Por ejemplo, esta idea con puntas de tono lila en degradado se podría combinar fácilmente con diversos outfits y no llama demasiado la atención.

3. Uñas pastel minimalistas para primavera 2026

Aquí tenemos una excelente opción para las amantes del minimalismo y para quienes desean un look que sugiera lujo silencioso. La mayor parte de cada uña está pintada de color rosa pastel, pero también hay algunas líneas muy delgaditas en tono menta, apenas perceptibles.

4. Manicure romántico

Este es un diseño súper 'girly', delicado y romántico para esta temporada en que nos acercamos hacia la primavera 2026. Combina tonos durazno y rosa pastel, además de que en un par de uñas incluye patrones de flores muy tenues.

5. En 'butter yellow'

|Crédito: Instagram. @_nailsbybethany

En la lista de uñas pastel para primavera no nos podía faltar algo en amarillo mantequilla, que se encuentra tan de moda. Cabe mencionar que este tipo de tonalidades claras ayudan a alargar los dedos y estilizar las manos.

6. En tono durazno

A veces esta tonalidad no es la más común cuando pensamos en colores pastel, pero vale mucho la pena probarla por lo versátil que resulta.

7. Con dibujos de hojas

Terminamos nuestra lista de inspiración con un diseño donde predomina el rosa pastel y también destacan dos dibujos de tallos trazados en color negro.