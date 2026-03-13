8 diseños de vestidos de mezclilla para llevar esta primavera 2026; son cómodos, frescos y modernos
Una de las grandes tendencias de este 2026 son los vestidos de mezclilla; te decimos cómo llevarlos y cuáles son los modelos perfectos para esta primavera.
Si te encanta la tela de mezclilla y quieres verte fabulosa en esta temporada de primavera sin pasar calor, tenemos las opciones perfectas para que te inspires y lleves un vestido de mezclilla que te hará sentir cómoda, segura y sobre todo en tendencia. Además de que estos modelos de vestidos pueden combinarse de diversas maneras, por lo que les podrás sacar gran provecho.
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Vestidos de mezclilla en tendencia para llevar en primavera
Corte princesa: Este estilo de vestido es ideal para ir cómoda y sobre todo fresca gracias al corte que da gran vuelo lo cual hace que se vea con volumen.
Camisero: Si buscas un estilo casual no dudes en optar por un vestido tipo camisero sin mangas, si es largo te sugerimos que lleve un cinturón de la misma tela.
Mini: Para lucir un look maravilloso en primavera te recomendamos este modelo de vestido mini, donde el toque perfecto son los botones dorados.
Midi: Si lo tuyo son los vestidos largos este diseño es magnífico, se trata de un modelo suelto con tirantes delgados, para darle más frescura al atuendo elige un color claro de mezclilla.
Vaquero: Para las amantes del look vaquero este diseño de vestidos de mezclilla son excelentes, ya que puedes combinarlos con muchos accesorios y son sumamente cómodos.
Manga corta: Si deseas no pasar calor en esta primavera, pero verte elegante, este modelos de vestido es perfecto gracias al corte de la manga y la caída en A.
Recto: Para las amantes de las tendencia este diseño de vestido de mezclilla es el ideal, ya que se pueden hacer miles de combinaciones con otras prendas o hasta con medias.
Skater: ¿Quieres lucir fresca, cómoda y arreglada? Opta por un modelo de vestido Skater, son maravillosos para llevar a un picnic o simplemente para salir a caminar.
¿Cómo combinar un vestido de mezclilla?
Par verte fabulosa sin perder la comodidad, te recomendamos llevar varios accesorios que elevarán tu outfit como:
- Lentes de sol
- Mascadas
- Bolsos pequeños
- Cinturón café
- Pañuelos
- Paliacates
- Aretes pequeños o mini arracadas
Recuerda que el calzado le puede dar una vista diferente a tu vestido de mezclilla, así que puedes variar entre: tenis, balerinas, sandalias, zapatillas o botas vaqueras.