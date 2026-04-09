8 ideas para renovar una terraza tradicional por una más minimalista y aesthetic

Si tienes la idea de que remodelar una terraza es algo que implica muchísimo dinero y esfuerzo, te equivocas. En realidad, basta con saber cuáles son los muebles que conviene tener, qué arreglos hacer y qué elementos de decoración sirven para renovar el espacio de manera instantánea y hasta dejando un toque de elegancia único.

¿Cómo renovar una terraza con poco presupuesto? Las mejores opciones para que quede aesthetic