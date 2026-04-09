8 ideas para renovar una terraza tradicional por una más minimalista y aesthetic
Aprovecha el espacio de la terraza para convertirlo en el lugar favorito de toda tu casa con estas inspiraciones para renovar el exterior sin gastar mucho.
Si tienes la idea de que remodelar una terraza es algo que implica muchísimo dinero y esfuerzo, te equivocas. En realidad, basta con saber cuáles son los muebles que conviene tener, qué arreglos hacer y qué elementos de decoración sirven para renovar el espacio de manera instantánea y hasta dejando un toque de elegancia único.
¿Cómo renovar una terraza con poco presupuesto? Las mejores opciones para que quede aesthetic
- Unifica el piso por un estilo minimalista. Uno de los errores más frecuentes entre las personas que tienen una terraza, es que no le prestan atención al piso porque creen que no es importante. Y para que se vea bonito, puedes instalar losetas minimalistas aptas para estar en el exterior.
- Pon un jardín vertical. Las plantas siempre son una buena idea cuando se trata de embellecer espacios y en una zona al aire libre esto no es la excepción. Y si te preocupa no tener mucho espacio, puedes recurrir a los jardines verticales que forman parte de las tendencias en decoración que arrasarán en 2026.
- Pon un columpio para descansar. Si quieres que la terraza de tu casa sea un lugar especial donde puedas pasar horas leyendo o descansando, un columpio semifijo es ideal para ti. Puedes encontrar modelos minimalistas para una persona o de aluminio con dos asientos.
- Ya no uses tu terraza como bodega. Si bien tener un espacio al aire libre resulta práctico para poner todos los artículos que ya no caben en el interior de la casa, llenar la terraza como si fuera una bodega es un hábito que debes evitar. Lo mejor es que delimites una zona para poner bicicletas, herramientas de limpieza y demás.
- Instala una banca alargada. Otra de las alternativas para renovar tu terraza y hacer que sea un sitio acogedor para todos tus invitados, consiste simplemente en cambiar las sillas de jardín tradicionales por bancas alargadas de aluminio o de madera, lo que además hará que visualmente se vea más grande.
- Apuesta por artículos reciclados. Para renovar una terraza y que se vea espectacular, no es estrictamente necesario que todo sea nuevo, pues muchas veces es posible armar piezas de decoración hermosas usando solo materiales reciclados. Las opciones van desde hacer asientos con llantas hasta mesitas con puertas que quitaste en alguna remodelación.
- Transforma la iluminación en una versión aesthetic. Las luces instaladas en tu jardín y patio son tan importantes como las de cualquier habitación, pues influyen directamente en el ambiente. Una forma de hacer que la iluminación se vea acogedora incluyen poner lámparas altas especiales para exterior o guías de focos cálidos elevados.
- Elige muebles multifuncionales. Uno de los mejores consejos para renovar una terraza y que quede preciosa, es que también sea funcional y todos los elementos tengan un propósito más allá de decorar. En este caso las mesitas de jardín y las sombrillas grandes se volverán tus mejores aliadas para una apariencia aesthetic.