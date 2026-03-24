8 ideas de peinados para la foto de identificación: pasaporte, visa o licencia

¿Estás por tramitar alguna de tus identificaciones y no tienes ni idea de cómo peinarte para la foto? Muchas veces esto suele ser un tema complicado entre las mujeres, debido a que varias instituciones son estrictas con el peinado, maquillaje y accesorios que puedes o no llevar para tomarte la foto del trámite. Te mostramos algunas recomendaciones y sugerencias de peinados hermosos que puedes hacerte para tener la foto perfecta de cualquiera de tus identificaciones.

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Peinados sencillos y estéticos para la foto de tu identificación

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Para la foto de credencial de elector: Para este tipo de trámite no existen reglas estrictas para el peinado, simplemente con que se vea el frente de tu cara es perfecto, por lo que te recomendamos estos peinados que elevarán tu look y despejará tu rostro.

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Peinado para la licencia de conducir: La foto para realizar este papeleo no es estricta, por lo que si quieres lucir bella y radiante te sugerimos un peinado semi recogido de media coleta y uno suelto que es maravilloso para cualquier corte de pelo, ya que solo consta en ondularlo.

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Peinado para la foto del pasaporte: Si quieres lucir hermosa en la foto de este documento y seguir las reglas que se te solicitan, estos peinados son los ideales, ya que se pide que todo el rostro este descubierto y las orejas sean visibles. Cualquiera de estas opciones son buenas, pues en el momento de la foto puedes colocar el cabello detrás de las orejas.

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Peinado para la foto de la visa: Sabemos que el trámite de la visa puede ser muy engorroso por la fotografía; sin embargo existen peinados estilo clean look que te sacarán del apuro. Te recomendamos el peinado de chongo bajo, el cual le queda bien a cualquier tipo de cabello, ya sea lacio o chino. Otra opción es llevar una coleta baja relamida.