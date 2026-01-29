3 rutinas de skincare que te dejan la piel suave y exfoliada: son rápidas y fáciles de hacer

La rutina de cuidado facial, ya sea de día o de noche, puede volverse un dolor de cabeza, sobre todo cuando el trabajo y el estudio te roban el tiempo. Aun así, la buena noticia es que sí existen rutinas de skincare rápidas y efectivas que dejan la piel suave, limpia y luminosa, sin pasar horas frente al espejo.

De acuerdo con la dermatóloga Karan Lal, no es necesario usar una montaña de productos para cuidar la piel. Lo esencial es prestar atención a lo básico y mantener hábitos saludables, según explicó a Cosmopolitan. Si además duermes bien, llevas una alimentación rica en frutas y verduras, bebes suficiente agua y reduces el estrés, tu cutis lo va a agradecer… y se va a notar.

La mejor manera de hacer una rutina de skincare para tener la piel suave

1. Usa un limpiador

La experta recomienda optar por limpiadores faciales suaves y sin sulfatos. Lo ideal es usarlos dos veces al día, por la mañana y por la noche, asegurándote de que tu rostro esté completamente limpio y libre de grasa antes de aplicar el producto. Eso sí, elige siempre un limpiador que se adapte a tu tipo de piel: seca, grasa o mixta.

Lávate la cara por la mañana y por la noche.|(ESPECIAL//CANVA)

2. No olvides el hidratante

Con una buena crema hidratante es más que suficiente para ayudar a la piel a retener la humedad después de la limpieza. Lo mejor es elegir una fórmula sin fragancia, que puedas usar tanto de día como de noche, y que no irrite tu piel.

Mantén hidratada tu piel con cremas.|(ESPECIAL/Canva)

3. Usa protector solar, incluso si no sales

Expertos de Vogue recomiendan aplicar protector solar con un FPS de al menos 50 todos los días. Si usas maquillaje, colócalo unos minutos antes. La dermatóloga Karan Lal sugiere elegir protectores que no contengan minerales ni químicos agresivos para la piel.

El protector solar cuidará tu piel como no tienes idea.|(ESPECIAL/Canva)

Cómo saber qué tipo de piel tienes con un sencillo truco

Existe un método muy fácil para identificar tu tipo de piel desde casa. Glamour recomienda hacer una prueba con jabón neutro: lava tu rostro y deja que la piel se mantenga en su estado natural. Espera 30 minutos. Después, coloca dos tiras de papel de china durante dos minutos: una en la barbilla, de forma vertical, y otra de la mejilla a la sien.

Si ambas tiras quedan brillosas, tienes piel grasa. Si solo la de la barbilla muestra grasa, tu piel es mixta. Y si ambas salen limpias, tu piel es seca.

Aun así, para mayor certeza y un cuidado realmente personalizado, lo más recomendable es acudir con un dermatólogo, quien podrá analizar tu piel y ayudarte a crear la rutina ideal para ti.