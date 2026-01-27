Las mejores prendas de ropa para mujeres bajitas: 9 básicos que DEBEN estar en tu clóset

La manera en la que vistes puede dar mayor equilibrio a tus proporciones o crear ilusiones ópticas según lo que tú prefieras. Por ejemplo, si te gustaría aparentar mayor estatura o alargar tu silueta, existen trucos y prendas para lograrlo. A continuación te diremos algunas prendas de ropa perfectas para mujeres bajitas que no te pueden faltar en tu clóset.

Antes de comenzar, debemos recordarte que la manera de vestir y las tendencias deben adaptarse a lo que a ti te guste y te haga sentir bien. La única persona a la que deberías querer impresionar es a ti misma; además, no hay una sola manera en la que todos los cuerpos deberían verse.

9 prendas de ropa y zapatos para mujeres bajitas, que deberías incluir en tus looks

1. Pantalones que lleguen arriba del tobillo

Este es un tip ideal para verte elegante en la oficina y también alargar tu figura. Nos referimos a los pantalones de vestir que queden por encima del tobillo, los cuales dan la ilusión de mayor longitud.

2. Pantalones de cintura alta

|Crédito: Unsplash. Kai’s Photography

Seguimos con otro básico que se puede combinar perfectamente con el tipo de prenda anterior: los pantalones de cintura alta, sin importar su material, alargan visualmente las piernas. Combínalos con tops cortitos o con blusas y camisas fajadas.

3. Tops y vestidos con cuello en V

|Crédito: Unsplash. Globaldsio It Solution

De manera general, los cuellos en V ayudan a alargar el torso; no importa si se trata de un top o un vestido . Si lo complementas con un collar delicado que también tenga esa caída, el efecto se acentuará. Por eso los cuellos V son un básico de ropa para mujeres bajitas.

4. Abrigos rectos y largos

Los abrigos largos, de preferencia que vayan más allá de la rodilla, pueden hacer maravillas para alargar la figura y son perfectos para mujeres bajitas. Celebridades como Sabrina Carpenter han aprovechado repetidamente este truco, como explica el sitio especializado Who What Wear.

5. Zapatos puntiagudos

Los zapatos particularmente puntiagudos tienen la característica de alargar un poquito las piernas, incluso si el tacón es pequeñito.

6. Conjuntos monocromáticos

Los outfits de un solo color o los conjuntos monocromáticos se pueden percibir como una sola línea recta; pueden eliminar el aspecto de un torso o piernas más pequeñas.

7. 'Wrap dresses'

Los vestidos que se ajustan a la cintura y acentúan esta parte del cuerpo, contribuyen a que se estilice la figura. Si además volvemos al cuello en V, es mucho mejor y es una de las prendas de ropa perfectas para mujeres bajitas.

8. Rayas verticales

No hay mucho para explicar aquí, pues en general las rayas verticales tienen el efecto de alargar. Puedes aplicar este efecto en blusas, vestidos y también en pantalones.

9. Zapatos nude

Así como ocurre con los colores de uñas que alargan las manos , el nude en zapatos crea el efecto de piernas más largas y una mayor estatura.