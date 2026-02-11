8 peinados con flequillo de cortina para cara redonda: adelgaza tus facciones y te verás hermosa

Un peinado con flequillo de cortina suele ser una decisión segura a la hora de hacer un cambio de look a tu pelo, sobre todo si tienes la cara redonda, pues notarás cómo adelgaza tus facciones, mientras luces hermosa. En esta selección de ocho looks te daremos algunos ejemplos que funcionan y que te pueden inspirar para tu nueva imagen.

Según la revista de moda Glamour, el flequillo es un recurso muy usado en personas con rostros redondos, pero el de cortina es uno de los más cómodos y atemporales, por lo que siempre están en tendencia .

Los mejores peinados con flequillo de cortina para cara redonda que se ven hermosos

Largo en capas con flequillo de cortina desfilado: Es un corte por debajo de los hombros con capas suaves que comienzan desde la mandíbula para alargar visualmente el rostro; el flequillo se abre al centro y cae ligeramente más largo a los lados. Péinalo con secadora y cepillo redondo marcando las puntas hacia afuera para crear efecto vertical y volumen controlado arriba, no a los lados.

Ideas de peinados con flequillo abierto.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lob (long bob) a la clavícula con fleco abierto: Un corte recto a la clavícula con puntas ligeramente desfiladas que estiliza el cuello; el flequillo de cortina cae a la altura de los pómulos. Péinalo con raya al centro y ondas suaves de medios a puntas con tenaza gruesa, dejando el fleco suelto y con movimiento para afinar mejillas.

Haz un corte bob con peinado de flequillo de cortina.|(ESPECIAL/Pinterest)

Shag moderno con flequillo de cortina ligero : Lleva capas marcadas y textura que aportan altura en la parte superior, ideal para romper la redondez; el fleco es ligero y se integra a las capas. Péinalo con mousse y difusor para potenciar textura natural y levanta la raíz con los dedos para crear efecto alargado.

: Lleva capas marcadas y textura que aportan altura en la parte superior, ideal para romper la redondez; el fleco es ligero y se integra a las capas. y levanta la raíz con los dedos para crear efecto alargado. Melena XL recta con flequillo largo : Cabello largo y lacio que cae por debajo del pecho, acompañado de un flequillo de cortina largo que roza la mandíbula . Péinalo con plancha marcando una ligera curvatura hacia afuera en el fleco para enmarcar el rostro y mantén volumen en la coronilla para estilizar.

: Cabello largo y lacio que cae por debajo del pecho, acompañado de un flequillo de cortina largo que roza la mandíbula en el fleco para enmarcar el rostro y mantén volumen en la coronilla para estilizar. Corte mariposa con flequillo de cortina voluminoso : Combina capas cortas frontales con largos en la parte posterior para crear efecto lifting; el flequillo es abundante pero abierto. Péinalo con cepillo redondo elevando la raíz y marcando las capas frontales hacia atrás para afinar pómulos.

: Combina capas cortas frontales con largos en la parte posterior para crear efecto lifting; el flequillo es abundante pero abierto. y marcando las capas frontales hacia atrás para afinar pómulos. Bob asimétrico con flequillo de cortina sutil : Más corto atrás y ligeramente más largo al frente, lo que crea líneas diagonales que estilizan; el fleco se funde con el largo frontal . Péinalo con raya ligeramente ladeada y alisa con plancha, dirigiendo el flequillo hacia los costados para suavizar la redondez.

: Más corto atrás y ligeramente más largo al frente, lo que crea líneas diagonales que estilizan; . Péinalo con raya ligeramente ladeada y alisa con plancha, dirigiendo el flequillo hacia los costados para suavizar la redondez. Ondas largas estilo effortless con fleco abierto : Melena larga con ondas amplias que empiezan debajo del mentón para no ensanchar; el flequillo cae en forma de cortina y se integra a las ondas. Péinalo con tenaza grande y abre las ondas con los dedos, dejando el fleco ligero y con caída natural hacia los lados .

: Melena larga con ondas amplias que empiezan debajo del mentón para no ensanchar; el flequillo cae en forma de cortina y se integra a las ondas. Péinalo con tenaza grande y abre las ondas con los dedos, . Media coleta alta con flequillo de cortina: Peinado recogido en la parte superior que aporta altura y estiliza, dejando el resto suelto; el flequillo enmarca el rostro y afina mejillas. Péinalo elevando bien la coronilla y seca el fleco con cepillo redondo hacia afuera para crear efecto alargado.

¿Qué otros peinados y cotes de pelo quedan bien en rostros redondos?

Además del flequillo de cortina, hay otros peinados y cortes que favorecen a las personas que tienen cara redonda. Vogue recomienda los siguientes: