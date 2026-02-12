9 diseños de manicura rusa que deberías intentar: se ven elegantes y hermosas

Aunque no lo creas, lucir unas manos arregladas forma parte de la imagen personal y demuestra qué tanto empeño le pones a tu arreglo del día a día. No siempre es necesario llevar diseños de uñas muy elaborados ni llamativos, basta simplemente por mantener el crecimiento y las cutículas en perfectas condiciones, justo como lo hace la manicura rusa que ha ido ganando tanta relevancia entre los trends del momento.

Lo mejor de todo es que si bien es una técnica especializada que apuesta por los modelos sobrios y discretos, se pueden combinar con cualquier color, textura, largo y acabado, teniendo como resultado un mani limpio, definido y de larga duración. Así que si estás buscando inspiración para tu próxima visita al salón de belleza, considera esta opción que seguro se volverá tu nueva preferida.

Manicura rusa que sí se ve elegante: 9 diseños de uñas que le favorecen a todas

Con punta francesa mini .

. Diseños de uñas tipo ballerina cortas en color nude .

. Manicura rusa con efecto aperlado.

9 diseños de manicura rusa que se ven muy elegantes y delicados|Pinterest

Diseños de uñas tipo bola disco .

. Manicura rusa con acabado "baby boomer" .

. Cortas y cuadradas con tono "rose gold".

9 diseños de manicura rusa que se ven muy elegantes y delicados|Pinterest

Manicura rusa con gelish lila .

. Cortas de acabado brillante en tono "baby blue" .

. Diseños de uñas cuadradas tipo "yellow butter".

9 diseños de manicura rusa que se ven muy elegantes y delicados|Pinterest

Cómo es la manicura rusa y por qué deberías probarla para uñas radiantes

La técnica de manicura rusa es un tratamiento que se dedica a darle un cuidado minucioso e integral a las uñas, considerando desde la estructura hasta la salud de las cutículas, según la definición del portal especializado LP Luxury Nail Lounge. A diferencia de otros procedimientos, esta opción utiliza un taladro eléctrico para eliminar piel muerta y asperezas naturales.

Así se consigue un acabado impecable que permite que cualquiera de las estructuras que actualmente forman parte de las tendencias de "nail art" más fuertes de 2026 , luzcan preciosas. Además, esto aumenta la duración y con un correcto mantenimiento, podrás prolongar su efecto hasta por 4 semanas sin que se vea el crecimiento y le dé una apariencia descuidada.