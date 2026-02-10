9 diseños de uñas con gelish mate: se ven hermosas en cortas

Las uñas cortas son discretas y elegantes, pero esto no significa que tengan que ser aburridas, mucho menos cuando se recurre a diseños que, por su delicadeza, embellecen las manos al instante. Es el caso de los modelos mate hechos con gelish que están en tendencia y son perfectos como una alternativa al acrílico, en especial para quienes prefieren algo mucho más sobrio que no le robe el protagonismo al pelo o maquillaje.

Y si todavía no conoces esta innovadora técnica de "nail art", debes saber que es posible recrear inspiraciones de todos los colores y texturas. Todo gracias a que en el mercado ya hay una infinidad de esmaltes especiales, que cumplen con verse lindísimos, pero también con ser amigables con la uña natural para conservarla en buen estado y evitar problemas de salud que impactan también en su apariencia.

Uñas cortas con gelish: 9 diseños con efecto mate que serán tendencia este 2026

Con tonos morados y grises para un manicure discreto .

. Diseños de uñas mate con gelish verde y detalles de la naturaleza .

. Color mostaza y nude con detalles de líneas rectas.

9 diseños de uñas cortas con efecto mate que serán tendencia en 2026|Pinterest

Diseños de uñas cortas inspirados en el otoño .

. Manicure con efecto mate y pequeños destellos de brillo .

. Con esmaltes en tonalidades marrones y la técnica de gelish tipo "suéter tejido".

Con detalles de corazones para lucir un manicure romántico este San Valentín 2026 .

. En tonos grisáceos combinando el efecto mate con los acabados brillantes para pequeños detalles .

. Diseños de uñas con gelish con punta tipo francesa y destellos dorados.

¿Cada cuánto se recomienda usar gelish en las uñas?

Hay múltiples mitos en torno al manicure y los materiales empleados en estos tratamientos de belleza , pero no todos son ciertos y lo mejor es conocer la opinión de expertos para evitar confusiones. Una de las teorías más comentadas es respecto a la frecuencia de aplicación de gelish, que idealmente es de tres semanas, según explica American Academy of Dermatology Association, procurando agendar periodos de descanso.