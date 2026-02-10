9 diseños de uñas con efecto aurora que muy pocas usan y te harán ver original

Entre las técnicas de manicure que más veremos en este 2026 , es imposible no mencionar a los diseños degradados que se ven elegantísimos. Y una de las técnicas que está causando furor, son las uñas con efecto aurora, que fusionan dos o más tonos, pero de una manera muy sutil y con un brillo inigualable que acapara la vista al instante.

Uñas con efecto aurora: 9 diseños que son muy femeninos y harán que tu estilo sea único

Blanco lechoso con acabado aurora . Muy tradicional, pero igual de hermoso que cualquiera de los trends de "nail art" que arrasará en 2026

. Muy tradicional, pero igual de hermoso que cualquiera de los Uñas con efecto aurora en color lila . Anticípate a la primavera con alguno de los diseños de uñas que evocan a las flores de la temporada, como las jacarandas que pintan de lila las ciudades.

. Anticípate a la primavera con alguno de los que evocan a las flores de la temporada, como las jacarandas que pintan de lila las ciudades. Con aplicaciones brillantes. No todos los modelos de uñas tipo aurora tienen que ser lisos, también se pueden elevar con aplicaciones radiantes, stickers y hasta apostar por efectos ojo de gato.

9 diseños de uñas aurora que le favorecen a todas|Pinterest

Diseños de uñas efecto tornasol . Un estilo que está regresando con mucha fuerza, son las uñas tornasol, que se distinguen por su brillo deslumbrante y toques entre rosados y morados.

. Un estilo que está regresando con mucha fuerza, son y toques entre rosados y morados. Tipo animal print . Y si no le temes a los modelos atrevidos, puedes apostar por un animal print que tenga una capa de esmalte brillante para dar el efecto aurora.

. Y si no le temes a los modelos atrevidos, puedes apostar por un animal print que tenga una capa de esmalte brillante para dar el efecto aurora. Manicure inspirado en las sirenas. Los diseños de uñas en tendencia que se inspiran en las criaturas del mar se ven muy originales y también pueden ser minimalistas usando barniz aperlado.

Punta francesa con efecto aurora . El manicure francés de punta blanca no pasa de moda y mucho menos cuando se fusiona con nuevas técnicas, como con los esmaltes de acabado tipo aurora.

. El manicure francés de punta blanca no pasa de moda y mucho menos cuando se fusiona con nuevas técnicas, como con los esmaltes de acabado tipo aurora. Diseños de uñas cortas brillantes . Para las que prefieren las estructuras mini, entonces las uñas cortas tipo aurora son la mejor opción.

. Para las que prefieren las estructuras mini, entonces las uñas cortas tipo aurora son la mejor opción. Manicure de dos técnicas. Si te cuesta trabajo decidirte por solo un estilo, entonces puedes combinar dos técnicas que se ven lindísimas en los diseños de uñas: baby boomer y aurora