9 diseños de uñas con efecto aurora que muy pocas usan y te harán ver original
Estos diseños de uñas que se perfilan para dominar las tendencias de belleza en 2026, son perfectos para lucir manos radiantes y le favorecen a todas.
Entre las técnicas de manicure que más veremos en este 2026 , es imposible no mencionar a los diseños degradados que se ven elegantísimos. Y una de las técnicas que está causando furor, son las uñas con efecto aurora, que fusionan dos o más tonos, pero de una manera muy sutil y con un brillo inigualable que acapara la vista al instante.
Uñas con efecto aurora: 9 diseños que son muy femeninos y harán que tu estilo sea único
- Blanco lechoso con acabado aurora. Muy tradicional, pero igual de hermoso que cualquiera de los trends de "nail art" que arrasará en 2026 .
- Uñas con efecto aurora en color lila. Anticípate a la primavera con alguno de los diseños de uñas que evocan a las flores de la temporada, como las jacarandas que pintan de lila las ciudades.
- Con aplicaciones brillantes. No todos los modelos de uñas tipo aurora tienen que ser lisos, también se pueden elevar con aplicaciones radiantes, stickers y hasta apostar por efectos ojo de gato.
- Diseños de uñas efecto tornasol. Un estilo que está regresando con mucha fuerza, son las uñas tornasol, que se distinguen por su brillo deslumbrante y toques entre rosados y morados.
- Tipo animal print. Y si no le temes a los modelos atrevidos, puedes apostar por un animal print que tenga una capa de esmalte brillante para dar el efecto aurora.
- Manicure inspirado en las sirenas. Los diseños de uñas en tendencia que se inspiran en las criaturas del mar se ven muy originales y también pueden ser minimalistas usando barniz aperlado.
- Punta francesa con efecto aurora. El manicure francés de punta blanca no pasa de moda y mucho menos cuando se fusiona con nuevas técnicas, como con los esmaltes de acabado tipo aurora.
- Diseños de uñas cortas brillantes. Para las que prefieren las estructuras mini, entonces las uñas cortas tipo aurora son la mejor opción.
- Manicure de dos técnicas. Si te cuesta trabajo decidirte por solo un estilo, entonces puedes combinar dos técnicas que se ven lindísimas en los diseños de uñas: baby boomer y aurora .