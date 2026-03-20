Las uñas de colores pastel se están adueñando de la temporada primavera 2026 por ser suaves y alegres, así como versátiles, por lo que pueden ser una gran opción para llevar con cualquier look o diseño con diferentes acabados. Estos son los 7 modelos de manicura que son hermosos y pueden usar las mujeres morenas durante marzo de este año.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, las uñas pastel son los colores claros con una suavidad cremosa, que se encuentran en el lila, rosa o azul. No obstante, algunos tonos son traslúcidos, otros más opacos, pero todos mantienen la cualidad casi lechosa. Estas son las decoraciones de manicura sencilla: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026.

Los colores pastel que puedes usar en tus uñas

1. Rosa: Quizá es uno de los colores atemporales que las mujeres utilizan todo el año. En esta primavera lo usarás menos brillante y de tono mate.

9 diseños de uñas de colores pastel que amarás para usar en la primavera 2026|Pinterest

2. Azul: Puedes elegir un azul cielo, ya que es un tono clásico que nunca falla y que combina con todos los looks.

9 diseños de uñas de colores pastel que amarás para usar en la primavera 2026|Pinterest

3. Amarillo: Es el color tendencia del momento y el que usarán la mayoría de las mujeres durante la primavera-verano. Se recomienda usarlo en un tono mostaza.

9 diseños de uñas de colores pastel que amarás para usar en la primavera 2026|Pinterest

4. Lila: Un color que roba miradas en un tono pastel. Es una buena opción para lucir en la primavera.

9 diseños de uñas de colores pastel que amarás para usar en la primavera 2026|Pinterest

5. Verde: No será cualquier tono de verde, sino el pistacho, ese que se quedó en las décadas de los 90 y 2000 y ahora en este año regresa a tomar el trono que algún día le perteneció.

9 diseños de uñas de colores pastel que amarás para usar en la primavera 2026|Pinterest

6. Turquesa: Es un color que luce muy bien durante la temporada primavera-verano, sobre todo a pie del mar, ya que el tono se asimila al agua de las playas.

9 diseños de uñas de colores pastel que amarás para usar en la primavera 2026|Pinterest

7. French: Si bien este es un diseño y no tanto un color, puedes llenarlo de diferentes tonos, para darle un cambio radical al acabado clásico e inundarlo de colores pastel.