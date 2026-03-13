En marzo de 2026 hay muchas tendencias de manicura; sobre todo resaltan los colores frescos y llamativos por la entrada de la primavera. Pero si eres de las personas a las que les gusta lo minimalista, estos 7 modelos de uñas sencillas te caerán bien y lucirás hermosa en cualquier parte. Conoce los 9 diseños en grises que puedes usar para la oficina o cualquier ocasión.

La tendencia de las uñas sencillas de este año apuesta por los colores elegantes, suaves y fáciles de combinar, según un artículo del portal Clara. Por ello, se recomienda utilizar tonos pastel, nude, blancos lechosos o rosas, los cuales serán la base perfecta para estilizar tu manicura. Estos son los 8 diseños en azul turquesa que son perfectos para esta primavera.

Los diseños de uñas sencillas para marzo 2026

1. Degradadas: Puedes combinar 2 colores pastel y darle ese acabado de transición suave tan llamativo.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

2. Colores Nude: Una paleta de colores sencilla, pero elegante, y que le va bien a cada uno de los tonos de piel y combina con todo.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

3. Verde: Uno de los colores que marca la pauta en la primavera 2026. Puedes optar por un tono pastel y combinar con otro color o agregarle un estampado floral.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

4. Polka dots: Los puntos se pueden llevar en una base de distintas tonalidades. Puedes elegir desde un rosa y rojo hasta un blanco.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

5. Abstractas: Elige la base del color de tu elección y dibuja ondas o geometrías en tus uñas para resaltar el diseño, pero sin perder lo minimalista.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

6. French: Uno de los diseños más clásicos y que es quizá el diseño más sencillo, pero incondicional para muchas mujeres.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

7. Mini French: Un diseño diferente al francés, pero sin perder el estilo, pues solo basta con hacer una línea delgada en la parte alta de la uña para que se vea sencilla.

Decoración de uñas sencillas: 7 modelos que puedes usar en marzo de 2026|Pinterest

Cabe mencionar que a las uñas de colores en tendencia le puedes agregar algunas decoraciones, desde dibujos, estampados y encapsulados, hasta 3D.