9 diseños de uñas decoradas con puntos que quedan perfectas para este 2026

Entre las tendencias de manicure que arrasarán en este 2026, están los diseños de uñas coloridos y muy creativos, como el efecto polka dot que se ve hermoso en cualquier tono. Y además de que estará de moda en todo el año, se trata de una técnica que puede adaptarse a cualquier combinación de colores y siluetas, dándole un toque único a cada versión y un aire muy favorecedor.

Diseños de uñas con puntitos que sí se ven elegantes y serán tendencia en 2026

Manicure nude con polka dot en color negro . Si buscas alternativas sofisticadas, los diseños de uñas nude con negro son una apuesta segura. Solo necesitas una base beige y hacer puntitos con esmalte brillante.

. Si buscas alternativas sofisticadas, los diseños de uñas nude con negro son una apuesta segura. Solo necesitas una base beige y hacer puntitos con esmalte brillante. French con micro puntos . Los clásicos pueden reinventarse y los diseños de uñas son excelente opción para poner a prueba tu creatividad . Haz una manicura francesa tradicional y añade polka dot.

. Los clásicos pueden reinventarse y . Haz una manicura francesa tradicional y añade polka dot. Combinando con el efecto ojo de gato . Prueba fusionando dos técnicas de "nail art" que están entre las tendencias de belleza que dominarán en 2026

9 diseños de uñas que combinan con todo y serán tendencia en 2026|Pinterest

. Prueba fusionando dos Manicure tipo "negativo" . Si te cuesta trabajo decidirte por un solo color, entonces los diseños de uñas "negativos" se volverán tus favoritos. Solo tienes que hacer una mano a dos tonos y la otra invirtiendo la aplicación.

. Si te cuesta trabajo decidirte por un solo color, entonces los diseños de uñas "negativos" se volverán tus favoritos. Solo tienes que hacer una mano a dos tonos y la otra invirtiendo la aplicación. Diseños de uñas con puntos XL . Para las que no temen llamar la atención, el manicure con polka dot XL es la mejor opción para verte radiante en todo momento. La diferencia aquí es que los puntos son mucho más pronunciados.

. Para las que no temen llamar la atención, en todo momento. La diferencia aquí es que los puntos son mucho más pronunciados. Almendradas con los bordes delineados. Una forma de que tus manos se vean muy delicadas, es delineando la orilla de las uñas con un pincel fino, lo que inmediatamente les dará un toque elegante.

Tipo "pastel de cumpleaños". Recrea los pasteles con chispas de dulces en tu manicure haciendo un diseño de uñas con puntos de colores, un estilo que te hará ver juvenil y creativa.

Recrea los pasteles con chispas de dulces en tu manicure haciendo un diseño de uñas con puntos de colores, un estilo que te hará ver juvenil y creativa. Manicure coquette . Un tipo de "nail art" que es popular en redes sociales es el que está inspirado en la tendencia coquette

. Diseños de uñas muy románticos. Aunque ya pasó San Valentín, tus uñas pueden seguir desbordando romance con diseños tiernos, como el polka dot que fusiona tonos rosas y rojos.