5 diseños de uñas con gelish en color rojo que se ven tiernas, pero sofisticadas

Existen ciertos colores para los diseños de uñas que nunca pasan de moda y el rojo es uno de ellos, pues se trata de un tono que se ve femenino, combina con todo y le favorece a distintos tonos de piel. Lo mejor es que puede adaptarse a las técnicas de manicura que están en tendencia para 2026, como el gelish, que le da un acabado brillante y muy duradero.

Diseños de uñas rojas que sí se ven elegantes y pueden hacerse con gelish