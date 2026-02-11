9 diseños de uñas holográficas que se ven modernas y elegantes en diferentes colores

Desde hace años, las uñas holográficas —también conocidas como Unicorn Nails— han marcado tendencia y demostrado que una manicura puede ser elegante, moderna y perfecta para combinar con atuendos de fiesta o reuniones importantes. Su efecto brillante y tornasol no pasa desapercibido: atrapa miradas y eleva cualquier look en segundos.

Por eso, si quieres sumarte a esta moda que no caduca y que siempre regresa con más fuerza, te mostramos nueve diseños únicos que se ven hermosos en distintos colores y estilos. Ya sea que prefieras uñas cuadradas, cortas, largas o almendradas, aquí encontrarás opciones que te harán brillar y sentirte segura en cualquier ocasión.

Los mejores diseños de uñas holográficas modernas y elegantes

Uñas holográficas plateadas espejo (largas almendradas): Se logran aplicando esmalte negro como base, polvo holográfico cromado y sellando con top coat brillante para efecto espejo multidimensional; estilizan mucho las manos y quedan perfectas con looks monocromáticos en negro, blanco o trajes sastre minimalistas.

El color plateado queda hermoso en las uñas holográficas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Manicura rosa holográfico suave (cortas cuadradas): Se aplica una base rosa lechosa y encima un topper holográfico fino para un brillo delicado y elegante; son discretas, pero modernas y combinan ideal con outfits románticos

Elige las uñas holográficas rosadas para lucir moderna y chic. |(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas francesa holográfica (cortas redondeadas) : Base nude o lechosa y puntas con pigmento holográfico aplicado con esponja para degradado sutil; es una versión sofisticada de la francesa clásica que luce increíble con ropa de oficina, blazers y estilos clean girl .

: Base nude o lechosa y puntas con pigmento holográfico aplicado con esponja para degradado sutil; . Azul tornasol profundo (largas cuadradas) : Sobre base azul marino se frota polvo holográfico que refleje tonos verdes y violetas, creando efecto galaxia elegante; combinan con outfits nocturnos, vestidos satinados o looks total denim .

: Sobre base azul marino se frota polvo holográfico que refleje tonos verdes y violetas, creando efecto galaxia elegante; . Uñas lavanda holográfica perlada (almendradas medianas): Se aplica esmalte lila claro y se sella con top coat holográfico de partículas finas para acabado iridiscente; es delicado y moderno, ideal con ropa blanca, lino o conjuntos en tonos neutros.

Más diseños de uñas holográficas que puedes usar hoy mismo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Negro holográfico con efecto cristal (largas stiletto o almendradas marcadas) : Base negra intensa con polvo holográfico ultra reflectante y top coat extra brillante para acabado tipo vidrio; es sofisticado y combina con outfits de noche, cuero, tacones y prendas estructuradas .

: Base negra intensa con polvo holográfico ultra reflectante y top coat extra brillante para acabado tipo vidrio; es sofisticado y . Uñas nude holográfico minimalista (cortas cuadradas) : Base nude beige o rosado con una capa ligera de shimmer holográfico para efecto elegante y discreto; quedan perfectas con looks ejecutivos, outfits beige, camel o estilo effortless chic .

: Base nude beige o rosado con una capa ligera de shimmer holográfico para efecto elegante y discreto; . Verde esmeralda holográfico (largas almendradas) : Se trabaja sobre esmalte verde profundo y se añade pigmento holográfico que refleje dorado y azul; el resultado es lujoso y moderno , ideal con prendas negras, doradas o vestidos formales.

: Se trabaja sobre esmalte verde profundo y se añade pigmento holográfico que refleje dorado y azul; , ideal con prendas negras, doradas o vestidos formales. Baby blue holográfico translúcido (cortas ovaladas): Base azul cielo semitransparente con topper holográfico en capas ligeras para acabado fresco y luminoso; combinan con jeans claros, outfits casuales o conjuntos veraniegos en blanco.

Cómo es la personalidad de las mujeres que usan uñas holográficas

El estilo holográfico de las uñas proviene del mundo nail art, según Vogue, destacando la belleza de las manos de mujeres con personalidades cambiantes, atrevidas, creativas y que buscan siempre la modernidad. Algunas celebridades que las han usado son Hailey Bieber, Kylie Jenner y Rose Villain.