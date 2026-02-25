9 diseños de uñas ojo de gato en color rosa: es elegante, pero también muy sencillo y fácil

Los diseños de uñas con efecto ojo de gato se han convertido en una de las tendencias más populares del 2026 porque son elegantes y fáciles de llevar. Esto gracias a que se trata de una técnica brillante que ilumina las manos y queda bien en cualquier ocasión, especialmente cuando se recurre a modelos con tonos sofisticados, como lo es el rosa, que suele ser asociado con el romance y la feminidad.

Uno a uno, los 9 diseños de uñas tipo "cat eye" en color rosa que le favorecen a todas

Punta almendrada con efecto ojo de gato en tono rosa y corazones magnéticos .

. Diseños de uñas con estructura stiletto color rosa fuscia y mucho brillo .

. Manicure francés renovado con la base rosa claro y la punta tipo "cat eye".

Diseños de uñas cortas con acabado ojo de gato y relieves de gel en los bordes .

. Manicure frutal con ojo de gato rosa chicle y delineado en tono verde para imitar una sandía .

. Con la tendencia polka dot que es muy femenina y se ve hermosa combinando rosa con rojo

Manicura con estrellas y acabado "cat eye" para lucir manos con mucho estilo .

. Diseños de uñas con efecto ojo de gato fusionando tres tonos de rosa para un resultado único .

. De estructura mini con barniz rosa magnético y detalles de estrellas en color dorado.

¿Cómo se hace el efecto ojo de gato en las uñas?

La técnica de manicure conocida como "cat eye nails" se distingue por estar repleta de brillo reflejante. Y es que a diferencia de los diseños de uñas con glitter, estos modelos van cambiando de intensidad conforme le da la luz y nunca se ve igual, según explica el sitio especializado Be Beauty.

Para conseguir el efecto de uñas tipo ojo de gato, se necesitan esmaltes especializados que contengan partículas de hierro con una respuesta magnética. Es decir, el barniz se aplica y, en el proceso de secado, se tiene que colocar un imán que vaya activando el brillo y hay que irlo moviendo para darle la forma deseada. Por último hau que meterlo a la lámpara LED para sellar el proceso.