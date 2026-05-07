9 frases cortas y bonitas para el Día de las Madres 2026; celebra el 10 de mayo con un mensaje emotivo
Inspírate y emociónate con estas frases cortas y bonitas para Día de las Madres 2026. A ella le hará muy feliz recibir estas palabras de amor el 10 de mayo.
Si este 10 de mayo quieres sorprender a tu mamá desde muy temprano con un mensaje emotivo que la haga sentirse valorada y profundamente amada, te compartimos algunas frases cortas y bonitas para dedicar en Día de las Madres. En la literatura de todas las épocas y también en la cultura pop, existen muchas citas que hablan sobre el amor maternal.
Puedes tomar alguna de estas famosas frases y mandarla por mensaje de WhatsApp en la mañana, ponerla en una tarjeta de felicitación o incluirla en un regalo hecho por ti mismo.
9 frases cortas y bonitas para el Día de las Madres
- "Todo lo que soy o espero llegar a ser, se lo debo a mi madre. Dios la bendiga". Esta es una frase de Abraham Lincoln, cuya mamá murió cuando él tenía tan solo 9 años; escribió esa reflexión en una carta de condolencias para una joven que perdió a su padre en la Guerra Civil estadounidense.
- "Dios no podía estar en todas partes, y por eso creó a las madres". Se trata de una frase atribuida al escritor Rudyard Kipling, autor de "El libro de la selva".
- "Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves siguen sosteniendo a la familia". Es una frase de Susan Gale.
- "El amor de una madre es paz. No necesita ser adquirido, ni necesita ser merecido". Es una frase del psicoanalista Erich Fromm.
- "Madre: la palabra más bella en los labios de la humanidad". Se trata de una frase del autor Kahlil Gibran.
- "Los brazos de una madre están hechos de ternura", escribió Víctor Hugo, el autor de "Los miserables" y "Nuestra Señora de París".
- "El amor de una madre es el combustible que permite a un ser humano hacer lo imposible". Esta es una frase de la autora Marion C. Garretty.
- "La frase 'madre trabajadora' es redundante". A la autora Jane Sellman se le atribuye esta reflexión.
- "El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No tiene ley ni piedad". Se trata de una frase de la autora Agatha Christie.