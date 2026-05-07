9 frases cortas y bonitas para el Día de las Madres 2026; celebra el 10 de mayo con un mensaje emotivo

Si este 10 de mayo quieres sorprender a tu mamá desde muy temprano con un mensaje emotivo que la haga sentirse valorada y profundamente amada, te compartimos algunas frases cortas y bonitas para dedicar en Día de las Madres. En la literatura de todas las épocas y también en la cultura pop, existen muchas citas que hablan sobre el amor maternal.

Puedes tomar alguna de estas famosas frases y mandarla por mensaje de WhatsApp en la mañana, ponerla en una tarjeta de felicitación o incluirla en un regalo hecho por ti mismo.

9 frases cortas y bonitas para el Día de las Madres