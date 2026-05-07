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9 frases cortas y bonitas para el Día de las Madres 2026; celebra el 10 de mayo con un mensaje emotivo

Inspírate y emociónate con estas frases cortas y bonitas para Día de las Madres 2026. A ella le hará muy feliz recibir estas palabras de amor el 10 de mayo.

Te van a encantar estas frases cortas y emotivas para el Día de las Madres.
|Crédito: Unsplash. Dylan Nolte

Si este 10 de mayo quieres sorprender a tu mamá desde muy temprano con un mensaje emotivo que la haga sentirse valorada y profundamente amada, te compartimos algunas frases cortas y bonitas para dedicar en Día de las Madres. En la literatura de todas las épocas y también en la cultura pop, existen muchas citas que hablan sobre el amor maternal.

Puedes tomar alguna de estas famosas frases y mandarla por mensaje de WhatsApp en la mañana, ponerla en una tarjeta de felicitación o incluirla en un regalo hecho por ti mismo.

9 frases cortas y bonitas para el Día de las Madres

  1. "Todo lo que soy o espero llegar a ser, se lo debo a mi madre. Dios la bendiga". Esta es una frase de Abraham Lincoln, cuya mamá murió cuando él tenía tan solo 9 años; escribió esa reflexión en una carta de condolencias para una joven que perdió a su padre en la Guerra Civil estadounidense.
  2. "Dios no podía estar en todas partes, y por eso creó a las madres". Se trata de una frase atribuida al escritor Rudyard Kipling, autor de "El libro de la selva".
  3. "Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves siguen sosteniendo a la familia". Es una frase de Susan Gale.
  4. "El amor de una madre es paz. No necesita ser adquirido, ni necesita ser merecido". Es una frase del psicoanalista Erich Fromm.
  5. "Madre: la palabra más bella en los labios de la humanidad". Se trata de una frase del autor Kahlil Gibran.
  6. "Los brazos de una madre están hechos de ternura", escribió Víctor Hugo, el autor de "Los miserables" y "Nuestra Señora de París".
  7. "El amor de una madre es el combustible que permite a un ser humano hacer lo imposible". Esta es una frase de la autora Marion C. Garretty.
  8. "La frase 'madre trabajadora' es redundante". A la autora Jane Sellman se le atribuye esta reflexión.
  9. "El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No tiene ley ni piedad". Se trata de una frase de la autora Agatha Christie.
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