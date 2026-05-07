Estas son las señales que nos indican la presencia de gusano barrenador en tu perro

En la CDMX se ha registrado el primer caso de gusano barrenador, donde la víctima fue un perro dóberman de la enorme metrópoli, una noticia que ha sorprendido a todos, ya que imaginamos que ese insecto solamente estaba presente en zonas rurales.

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Ante esa alarma, es importante que puedas identificar las señales de la presencia del insecto en tu perro, para que puedas acudir rápidamente al veterinario y prevenir terribles dolencias en tu canino.

¿Cómo identificar el gusano barrenador en perros?

No olvidemos que el gusano barrenador llega por un tipo de mosca que deja sus huevecillos en heridas abiertas de los mamíferos; después, esas larvas comienzan a comer el tejido vivo para sobrevivir, generando fuertes infecciones, las cuales pueden ser mortales.

Lamentablemente, los animales domésticos (gatos y canes) están en riesgo. Si eres de los que sacas a caminar a tu perro, debes tomar en cuenta ciertas señales, ya que podrían indicarnos la presencia de la larva en tu can:

Observar heridas que no terminan de cicatrizar o tienen una secreción anormal.

Hay un cambio en su comportamiento, que suele ser letargo o la pérdida de apetito.

Larvas en una lesión cutánea.

Siendo síntomas claros, por lo que se recomienda acudir inmediatamente al veterinario, ya que será el encargado de actuar ante el problema y de proporcionar el tratamiento.

¿Qué se hace cuando un perro tiene asado barrenador?

Al presenciar las señales en tu perro, por ninguna razón intentes extraer el gusano barrenador tú mismo, ya que podrías generarle un dolor intenso e infecciones graves. No caigas ante el pánico y acude a tu veterinario, quien se encargará de hacer la limpieza adecuada junto a la eliminación de las larvas con mayor seguridad.

Antes de sacar a tu mascota a caminar, es importante que consideres algunos pasos de prevención para evitar que tu mascota sea el próximo huésped de la larva. Considera lo siguiente:

Si tiene heridas abiertas, revisarlo diariamente. De todos modos, haz esa revisión al hacer un paseo.

Las heridas abiertas, limpiarlas y cubrirlas para evitar su ingreso.

Usa repelentes de insectos que sean adecuados para tus mascotas.