¡No más blanco! Estos son los colores que debes usar en tus paredes, según el Feng Shui

El color blanco es una gran opción para los diseños de interiores, ya que se destaca por ser versátil y elegante, pero puede resultar muy aburrido o simple para ciertas personas. Ahora hay una gama de colores enorme que podemos aprovechar en las paredes para darle una mejor esencia.

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Es así que consultamos con el Feng Shui para saber cuál es la mejor opción para poder usarlo, además de lograr espacios con ambientes favorecedores y con una energía positiva.

¿Cuál es el mejor color para pintar una pared?

Además del blanco, hay muchos colores que podemos usar en las paredes, alternativas para lograr un buen equilibrio y con el que puedas lograr un ambiente único. Por eso el Feng Shui recomienda usar las siguientes opciones:

Arena: Si quieres darle luminosidad a tu habitación sin que sea un tono muy excesivo, es una gran opción, ya que vas a iluminar, darás calidez y no vas a oscureces.

Melocotón: Con un color más anaranjado, el melocotón es una gran opción, ya que aporta una energía suave a los espacios, ideal para usar en comedor, habitaciones de los pequeñines o en una cocina.

Beige: Un tono suave que te transmite calma, ideal para aquellos espacios en los que quieres que la serenidad domine, logrando disminuir la energía de la zona sin la necesidad de apagarla.

¿Qué colores no debes usar?

Aunque el color blanco puede resultar aburrido, es importante que conozcas cuáles son las tonalidades que no debes usar en tu casa, ya que no son relajantes y pueden afectar el ambiente de los espacios. Evita los siguientes colores en las paredes:

Rojo intenso.

Amarillo brillante.

Verde neón o brillante.

Negro.

Gris intenso.

Esto se debe a que pueden interferir en el sueño al ser muy estimulantes, generan fatiga visual y en algunos casos puede dar un aspecto más cerrado. Por eso opta por las opciones anteriores que el feng shui recomienda usar en el hogar para tener espacios más relajados.