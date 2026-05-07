4 modelos de pulseras para regalar este Día de las madres por menos de 500 pesos

Este domingo 10 de mayo se celebrará el Día de las Madres una de las fechas más importantes en México, y si las prisas por trabajo, escuela u otra ocupación te hicieron no pensar en un obsequio ideal para tu mamá, no te preocupes, aquí te diremos cuáles son las 4 pulseras de plata para regalar, son bonitas y cuestan menos de 500 pesos mexicanos.

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4 pulseras de plata para regala este 10 de mayo de 2026

Pulsera plata de ley corazón grabado con mensaje

Esta pulsera lleva en el centro un corazón con la leyenda de: “Te quiero mamá”

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Pulsera MAMÁ Plateada

Pulsera MAMÁ plateada que le da un look con un toque lleno de amor y ternura, su brillo delicado la hace perfecta para llevar todos los días.

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925 Silver Set of 2 Mother & Daugther Bracelet Set Bracelet Set

Este es un juego de dos pulseras las cuales traen en el centro un corazón, ambas son el regalo ideal para mamá ya que una pulsera la puede portar ella y una tú.

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Pulsera con nombres personalizado con el símbolo de infinito

Pulsera de plata con nombres de la mamá personalizado en una figura de infinito

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¿Por qué es bueno para la salud utilizar joyas de plata?

De acuerdo con los expertos, utilizar joya de plata ha sido una manera de protección, y es que este metal tiene un material antibacteriano. De hecho, se ocupará para juntar agua o como envases de alimentos para que se conservaran mejor; sin embargo, hoy en día se ha vuelto una moda ocupar este tipo de material, ya que se dice que, ayudan al organismo de los seres humanos para luchar contra algunas bacterias.

Se recomienda ocupar la plata 925, ya que tiene más pureza y es de los materiales más ocupados en todo el mundo, además es el metal que más se utiliza para que se fabriquen joyas; sobre todo es más duro que la plata 950, por lo que, si adquieres joyería de este tipo, se recomienda comprar anillos, ya que resiste más los golpes.

