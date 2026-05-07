Maquillaje de último momento para ir al concierto de BTS en la Ciudad de México

Los conciertos de BTS son una gran locura y la banda de K-Pop por primera vez estará en México, por lo que se espera que hagan historia. Si eres un fiel ARMY, seguramente estas preparando todo para ir al concierto, desde el outfit, accesorios y por supuesto, maquillaje. Es por eso que tenemos para ti varias opciones que puedes tomar como inspiración para hacer un make up que robará miradas.

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Ideas de maquillaje para ir al concierto de BTS

Si lo tuyo son las sombras, puedes llevar este tipo de delineado artístico que esta inspirado en el álbum musical de BTS, ARIRANG. Lo mejor de todo es que para recrearlo solo necesitas un par de delineadores y sombra roja.

Para realizar este maquillaje necesitas sombra roja y el toque es el delineador negro de pincel con el cual puedes hacer distintas figuras y formas. El centro del make up son los labios rojos pasión con un poco de gloss.

Si quieres destacar con un maquillaje hermoso y representar la energía de BTS, The Best, puedes combinar varias sombras en tono plateado lila y morado, para darle un toque especial coloca varios diamantes diminutos que harán la diferencia.

Para las chicas que tienes un estilo más dark y son amantes del K-Pop, sugerimos este tipo de maquillaje en colores oscuros y para darle profundidad al ojo; sin embargo, te sugerimos llevar los labios nude para hacer un equilibrio.