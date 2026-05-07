Las 5 manicuras butter yellow que serán tendencia entre mujeres elegantes

Las uñas butter yellow se convirtieron en el tono más elegante y suave de la temporada primavera-verano 2026 gracias a su acabado cremoso, luminoso y fácil de combinar. Expertos en belleza destacan que este amarillo mantequilla transmite una vibra de “lujo silencioso” y queda bien tanto en diseños minimalistas como en nail art más romántico.

¿Cuáles son las 5 manicuras butter yellow que se ven hermosas?

De acuerdo con la revista Vogue, el protagonista de este diseño es el color amarillo pastel, pero con una versión cromada. Da una sensación de sol, calidez y pasión, con aires de verano. Para llevarlo adecuadamente, puedes elegir alguna de estas 5 manicuras:



1. Butter Yellow Milky: Es la versión más sofisticada y minimalista. Lleva un amarillo mantequilla translúcido con acabado lechoso y ultra brillante, casi como unas “soap nails” pero en amarillo vainilla. Se usa mucho en uñas cortas ovaladas o almendradas porque estiliza las manos y luce limpia.Combina perfecto con vestidos blancos de lino, conjuntos beige, joyería dorada y sandalias nude. Ideal para brunches, oficina o vacaciones en la playa.

2. French Butter Yellow: La clásica manicura francesa se reinventa con puntas butter yellow sobre una base nude rosada o lechosa. El resultado es delicado, femenino y mucho más moderno que la francesa blanca tradicional. En redes, muchas la acompañan con mini flores o detalles tipo margarita. Se ve espectacular con jeans claros, blusas románticas , vestidos florales y accesorios en tonos crema o pastel.

La clásica manicura francesa se reinventa con puntas butter yellow sobre una base nude rosada o lechosa. El resultado es delicado, femenino y mucho más moderno que la francesa blanca tradicional. En redes, muchas la acompañan con mini flores o detalles tipo margarita. , vestidos florales y accesorios en tonos crema o pastel. 3. Butter Yellow Chrome: Este diseño mezcla el tono mantequilla con un efecto glazed o cromado perlado. La uña refleja la luz de manera elegante y da ese efecto “lujo limpio” que está en tendencia. El acabado chrome sobre butter yellow es de los favoritos en TikTok esta temporada.Perfecta para looks monocromáticos en blanco, amarillo mantequilla o vainilla. También combina increíble con satín, seda y bolsos dorados.

Diseño de uñas Butter Yellow para primavera. |Pinterest