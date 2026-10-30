Cómo hacer un chongo pulido sin gel ni frizz para ir a la oficina en 5 minutos

Si hablamos de peinados fáciles y que se ven sofisticados para la oficina, el chongo relamido es una apuesta infalible para mantener el pelo en su lugar durante todo el día. Y lo mejor de todo, es que no necesitas pasar horas frente al espejo ni usar gel que maltrata la cabellera, sino que basta con un cepillo, crema para peinar y ligas.

¿Cómo peinarte estilo "clean look"? 4 pasos esenciales para que tu chongo quede perfecto

Cepilla el pelo y divide por secciones . Con ayuda de un hidratante o un poco de agua, desenreda todo tu cabello y quita los nudos. Toma la parte más fina de tu cepillo y divide en dos partes; ya sea con raya media, de lado o diagonal, según la forma más favorecedora para tu tipo de rostro .



. Con ayuda de un hidratante o un poco de agua, desenreda todo tu cabello y quita los nudos. Toma la parte más fina de tu cepillo y divide en dos partes; ya sea con . Aplica crema para peinar . Elige tu crema para peinar preferida y aplica en el pelo, empezando de medios a puntas y distribuyendo muy bien. Toma una porción pequeña del producto y ponla unos 3 centímetros alejada de tus raíces, para evitar que adquiera una apariencia grasosa. Estas mascarillas son el reemplazo del gel para hacer un chongo y hasta puedes elegir una con propiedades especiales , como hidratante o reparadora.



. Elige tu crema para peinar preferida y aplica en el pelo, empezando de medios a puntas y distribuyendo muy bien. Toma una porción pequeña del producto y ponla unos 3 centímetros alejada de tus raíces, para evitar que adquiera una apariencia grasosa. , como hidratante o reparadora. Forma el chongo . Con tu mano y el cepillo, ve amarrando el pelo con una coleta, procurando que quede bien relamido y sin nudos evidentes. Amarra con una liga. Después, enrolla el cabello para ahora sí formar el chongo y sujeta con otra liga . Puedes poner pasadores si quedan pelitos sueltos.



. Con tu mano y el cepillo, ve amarrando el pelo con una coleta, procurando que quede bien relamido y sin nudos evidentes. Amarra con una liga. Después, . Puedes poner pasadores si quedan pelitos sueltos. Perfecciona el peinado y quita el frizz. Pasa otra vez el cepillo sobre la parte superior del chongo, solo haciéndolo con mucho cuidado para que no empiece a deformarse. Por último, rocía un poco de spray capilar para aplacar los "baby hairs" y que tu chongo para ir a la oficina quede bien pulido y libre de frizz sin tener que usar gel.

Los chongos pueden quedar impecables sin tener que usar gel|Pinterest

Cuáles son las ventajas del peinado "clean look" y por qué es tan famoso

A este tipo de peinados con chongo se les suele conocer como "clean look", una alternativa para que el pelo recogido no sea aburrido y que es una de las tendencias de belleza que arrasaron en 2026. Entre las razones que lo volvieron tan popular, está lo fácil que es de hacer, que se puede replicar con cualquier textura capilar y que es ideal para verte arreglada en poco tiempo, razón por la que hasta las celebridades lo han vuelto su favorito.

El peinado tipo “clean look” es una tendencia que arrasó en 2026|Instagram. @haileybieber

Además, cuando está bien relamido y a una altura media, el chongo ayuda a crear un efecto "lifting" que enmarca las facciones y hace que el rostro se vea espectacular. También se puede hacer en dos moñitos, media coleta o unos "spikee buns", que son los que dejan "piquitos" para un estilo desenfadado sin perder la elegancia.