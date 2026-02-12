9 ideas para transformar pashminas en otra prenda de ropa: quedarás flechada

La pashmina es una prenda muy usada en el invierno para cubrir el cuello y el pecho, pero también puede transformarse en un sinfín de opciones para complementar tu outfit . No es solo un accesorio, es el toque versátil que puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.

Según el portal de moda Coveti, esta tela larga puede usarse en eventos formales, en una cita romántica y hasta en un desayuno con las amigas. La clave está en saber cómo y con qué combinarla. Checa las siguientes propuestas y descubre cómo lucir diferente cada día con una misma pashmina.

Kimono ligero: Dobla la pashmina por la mitad a lo largo. Cose los laterales dejando una abertura de 20–25 cm para los brazos. Abre el frente con un corte recto y remata los bordes con dobladillo o bies.

Puedes convertir una pashmina en un kimono.|Pinterest

Blusa cruzada: Coloca la pashmina en diagonal sobre el torso, cruza las puntas al frente y llévalas hacia atrás para anudar. Si la quieres fija, asegura con puntadas internas en los costados.

Chaleco sin mangas: Dobla la pashmina por la mitad y haz un corte pequeño en el centro del doblez para el cuello. Puedes abrir el frente y reforzar el contorno con costura o bies.

Así luce la pashmina en chaleco sin mangas.|Pinterest

Top halter: Coloca la pashmina detrás de la espalda, lleva las puntas hacia el frente, crúzalas sobre el busto y anuda detrás del cuello. Ajusta y cose ligeramente en los laterales si necesitas más soporte.

Falda pareo: Envuelve la pashmina alrededor de la cintura y anuda de lado. Para hacerla permanente, añade una pretina con elástico en la parte superior.

Haz una blusa o falda con la pashmina.|Pinterest

Vestido strapless corto: Envuelve la pashmina a la altura del busto y cose los extremos para formar un tubo. Inserta un elástico en la parte superior para mejor ajuste.

Cárdigan con cinturón: Haz dos pequeñas aberturas laterales para los brazos. Colócalo sobre los hombros y ajusta con un cinturón delgado en la cintura.

Poncho asimétrico: Dobla la pashmina en triángulo y realiza un pequeño corte en el centro del lado más largo para el cuello. Refuerza los bordes con puntada zigzag.

