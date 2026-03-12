9 ideas de peinados locos para niños que puedes hacerles en marzo de 2026

Aunque todavía falta para el Día del Niño, las celebraciones ya se están adelantando en las escuelas y desde marzo 2026 podrían empezar los concursos de peinados locos. Así que estas fechas son perfectas para poner a prueba tu creatividad para estilizar el pelo de los niños de modo que se vean fabulosos, pero que también destaquen por su ingenio.

Y si lo que te inquieta es no poder hacerlos o que se necesiten muchas herramientas, no te preocupes porque estas ideas son súper fáciles de hacer y no toman tanto tiempo. Por lo que tendrás la certeza de que tus pequeños se lucirán con sus compañeros y no se complicará tu rutina antes de llevarlos a clases.

Peinados locos en tendencia 2026: 9 estilos que todos los niños amarán

Asador con luces . Simula una pequeña parrilla sobre la cabeza y está hecho solo con cartón. La carne falsa puede ser de papel, de plastilina o plástico. Para que parezca que está sobre el fuego encendido, pon un poco de pintura capilar lavable.



. Simula una pequeña parrilla sobre la cabeza y está hecho solo con cartón. La carne falsa puede ser de papel, de plastilina o plástico. Para que parezca que está sobre el fuego encendido, pon un poco de pintura capilar lavable. Dos chonguitos con forma de cereza . Si tienes niñas, hazle peinados locos frutales . Una opción que se ve lindísima es como si fueran cerezas y únicamente se requieren dos chongos, brillantina roja y un par de limpiapipas que representen el tallo.



. Si tienes niñas, hazle . Una opción que se ve lindísima es como si fueran cerezas y únicamente se requieren dos chongos, brillantina roja y un par de limpiapipas que representen el tallo. Rizos en forma de plato de ramen. Los rizos también son ideales para hacer estos atrevidos estilos

9 tipos de peinados locos que son fáciles de hacer y se ven increíbles|Pinterest

Peinados locos con "Spider-Man" y su telaraña . Para los niños que son fanáticos de los personajes de acción, esta alternativa con Spider-Man como protagonista no falla. Usa algodón para simular la telaraña y pon una figura de plástico sujetada con pegamento especial.



. Para los niños que son fanáticos de los personajes de acción, esta alternativa con Spider-Man como protagonista no falla. Usa algodón para simular la telaraña y pon una figura de plástico sujetada con pegamento especial. Como si fuera el nido de un pollito . Como parte de los peinados locos que lucirán en primavera 2026 , están los que se inspiran en los animalitos de una granja. Únicamente hay que hacer un chongo, poner una liga café que parezca paja y un pollito saliendo del cascarón de juguete.



. Como parte de , están los que se inspiran en los animalitos de una granja. Únicamente hay que hacer un chongo, poner una liga café que parezca paja y un pollito saliendo del cascarón de juguete. Con una carretera y autos incluidos. También es posible llevar la velocidad en el pelo haciendo una versión a escala de carreteras con cartulina negra, trazando las señalizaciones con plumón blanco y pegando un par de cochecitos.

9 tipos de peinados locos que son fáciles de hacer y se ven increíbles|Pinterest

Con una bailarina de ballet y su traje . Los cabellos largos son perfectos para estos peinados locos porque se puede simular a una bailarina de ballet con su tradicional tutú hecho de tela tipo tul en color rosa. Para la carita, recorta una ilustración de internet.



. porque se puede simular a una bailarina de ballet con su tradicional tutú hecho de tela tipo tul en color rosa. Para la carita, recorta una ilustración de internet. Como si fuera un bote de palomitas . Una idea muy poco convencional, son los botes de palomitas que parecen recién salidos del cine. Haz el bote con cartón y las palomitas con algodón o foamy.



. Una idea muy poco convencional, son los botes de palomitas que parecen recién salidos del cine. Haz el bote con cartón y las palomitas con algodón o foamy. Peinados locos inspirados en personajes de Disney. Para algo más tierno, puedes recurrir a las películas animadas favoritas de tus hijos. Por ejemplo, usando pintura de pelo especial para representar a los personajes de "Intensamente".