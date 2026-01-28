inklusion logo Sitio accesible
6 cortes de cabello que quedan perfectos a niñas de 10 años o menos: tiernos y sencillos

Estos cortes de cabello son ideales para niñas pequeñas porque no necesitan mucho mantenimiento y son fáciles de peinar, además de que se ven muy lindos.

Estilo de vida

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

Elegir cortes de cabello para niñas no es lo mismo que cuando se trata de personas adultas, pues en estos casos hay que considerar alternativas que sean cómodas, prácticas y apropiadas para sus edades . Tratándose de opciones para pequeñas de 10 años o menos, los estilos más convenientes son aquellos que puedan peinarse rápido para ir a la escuela y que no les estorben para jugar.

Esto no significa que tengan que ser muy básicos o aburridos, sino que den el equilibrio necesario para que se sigan viendo tiernas, pero su apariencia luzca cuidada. Lo mejor es que existen inspiraciones que quedan en melenas onduladas, rizadas o lacias y el mantenimiento no será un problema.

Peinados para niñas: 6 cortes de pelo que se ven preciosos y son cómodos

  • Bob clásico. Es uno de los estilos más populares para las niñas, tanto en su versión mini como hasta la altura de la barbilla. Resulta ideal para el día a día.
  • Pixie largo. Si se trata de menores que llevan un ritmo de vida más activo o que simplemente no les gusta llevar el cabello suelto, los cortes pixie largo son la opción perfecta. Es cómodo y fácil de peinar, además de que con una diadema se ve adorable.
  • Lacio con fleco poblado. Si quieres que tu pequeña use el pelo suelto, pero que tenga un toque de ternura discreto, el flequillo poblado con pelo lacio es lo mejor. Se trata de cortes de cabello para niñas que son atemporales que pueden perfeccionarse con moños, pasadores y diademas.
  • Recto y extra largo. Y para las niñas que prefieren el cabello largo y bien cuidado, no hay nada como dejarlo crecer y únicamente darle despuntes una vez al mes para quitar cualquier zona dañada. Aquí las opciones para arreglarlo son infinitas; trenzas, coletas, moños, chongos y cualquier otro de los peinados en tendencia 2026 que puedas imaginarte .
