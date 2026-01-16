39 peinados sencillos para mujer que quedan en pelo lacio o chino: están lindísimos
Dale un nuevo estilo a tu cabello con estos peinados fáciles de hacer que te harán ver hermosa
Si quieres darle un nuevo look a tu cabello , sin importar si es chino o lacio, te vendría bien un cambio de estilo. Por eso, aquí te compartimos una selección de 39 ideas sencillas que puedes probarte, se verán lindos y hermosos.
Si bien la mayoría de los peinados que te daremos se adaptan a ambos estilos de pelo, según el portal de moda Foriu, si tienes el cabello lacio te quedan mejor los cortes de melena, con capas y con ondas suaves; mientras que si tienes cabello chino van mejor los cortes largos, con capas largas y medio recogidos.
Estos son los peinados sencillos que te puedes hacer en pelo lacio o chino
- Pelo suelto con raya al medio
- Pelo suelto con raya lateral
- Media coleta alta
- Media coleta baja
- Coleta alta pulida
- Coleta baja relajada
- Coleta con mechones sueltos
- Chongo bajo desenfadado
- Chongo alto casual
- Chongo bailarina
- Chongo con mechones frontales
- Trenza clásica
- Trenza lateral
- Trenza baja
- Trenza despeinada
- Trenza espiga
- Dos trenzas sencillas
- Trenza corona
- Trenza semi recogida
- Coleta con trenza integrada
- Coleta burbuja
- Coleta baja con nudo
- Peinado con pinza tipo claw clip
- Medio chongo
- Peinado con diadema
- Peinado con pañuelo
- Ondas suaves naturales
- Ondas con volumen en puntas
- Peinado efecto wet
- Pelo suelto con pasadores
- Peinado con broche decorativo
- Pelo suelto detrás de las orejas
- Coleta lateral
- Chongo trenzado
- Trenza de raíz sencilla
- Trenza francesa básica
- Trenza holandesa sencilla
- Peinado half bun con coleta
- Peinado suelto con volumen natural