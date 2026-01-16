inklusion logo Sitio accesible
39 peinados sencillos para mujer que quedan en pelo lacio o chino: están lindísimos

Dale un nuevo estilo a tu cabello con estos peinados fáciles de hacer que te harán ver hermosa

peindos
Si quieres lucir hermosa, checa estas propuestas de peinados sencillos. |(ESPECIAL/Pinterest)
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Si quieres darle un nuevo look a tu cabello , sin importar si es chino o lacio, te vendría bien un cambio de estilo. Por eso, aquí te compartimos una selección de 39 ideas sencillas que puedes probarte, se verán lindos y hermosos.

Si bien la mayoría de los peinados que te daremos se adaptan a ambos estilos de pelo, según el portal de moda Foriu, si tienes el cabello lacio te quedan mejor los cortes de melena, con capas y con ondas suaves; mientras que si tienes cabello chino van mejor los cortes largos, con capas largas y medio recogidos.

Estos son los peinados sencillos que te puedes hacer en pelo lacio o chino

  • Pelo suelto con raya al medio
  • Pelo suelto con raya lateral
  • Media coleta alta
Mira cómo luce la media coleta alta.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Media coleta baja
  • Coleta alta pulida
  • Coleta baja relajada
  • Coleta con mechones sueltos
  • Chongo bajo desenfadado
  • Chongo alto casual
  • Chongo bailarina
  • Chongo con mechones frontales
  • Trenza clásica
  • Trenza lateral
  • Trenza baja
Con estos peinados tendrás más confianza a la hora de salir.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Trenza despeinada
  • Trenza espiga
  • Dos trenzas sencillas
  • Trenza corona
  • Trenza semi recogida
  • Coleta con trenza integrada
  • Coleta burbuja
  • Coleta baja con nudo
  • Peinado con pinza tipo claw clip
  • Medio chongo
  • Peinado con diadema
  • Peinado con pañuelo
  • Ondas suaves naturales
Checa uno de los peinados más hermosos para cabello lacio y chino.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Ondas con volumen en puntas
  • Peinado efecto wet
  • Pelo suelto con pasadores
  • Peinado con broche decorativo
  • Pelo suelto detrás de las orejas
  • Coleta lateral
  • Chongo trenzado
  • Trenza de raíz sencilla
  • Trenza francesa básica
  • Trenza holandesa sencilla
  • Peinado half bun con coleta
  • Peinado suelto con volumen natural
