9 ideas de peinados con trenzas para usar en San Valentín 2026: en niñas o mujeres

Dale un nuevo look a tu peinado este 14 de febrero, Día de San Valentín 2026, donde podrás no solo experimentar tu lado más romántico, sino también atreverte con un estilo que no sabías que necesitabas. Esta selección de 9 ideas con trenzas te inspirará, ya que se pueden hacer tanto en niñas como en mujeres.

Aunque estos peinados suelen asociarse con el verano, puedes aprovechar el look de las trenzas en una cita por la tarde, sobre todo si implica caminatas largas. Según el portal de moda Gazia, este estilo aporta toques de sofisticación, pero también personalidad y un aire atrevido. Antes te contamos cuáles peinados son ideales para enamorar a los hombres , pero ahora ampliamos las propuestas:

¿Cuáles son los mejores peinados con trenzas?

Trenza de corazón: Se hace dividiendo el cabello en dos secciones curvas que simulan un corazón y se trenzan hacia el centro, uniéndolas atrás con una liga o moño; queda preciosa con vestidos en tonos rosa, rojo o blanco, ideal para looks románticos y dulces.

Estos peinados con trenzas son hermosos, sencillos y muy románticos.|Pinterest

Trenza lateral suelta : Peina todo el cabello hacia un lado y haz una trenza sencilla o de espiga, dejando mechones sueltos al frente para un efecto natural; combínala con blusas fluidas, suéteres ligeros o vestidos casuales para un estilo relajado pero coqueto .

: Peina todo el cabello hacia un lado y haz una trenza sencilla o de espiga, dejando mechones sueltos al frente para un efecto natural; combínala con blusas fluidas, suéteres ligeros o vestidos casuales para . Doble trenza con listones : Parte el cabello en dos y realiza trenzas clásicas, integrando listones rojos o rosados desde la raíz; es perfecta con vestidos infantiles , faldas con medias o conjuntos coordinados para un look festivo y muy San Valentín.

: Parte el cabello en dos y realiza trenzas clásicas, integrando listones rojos o rosados desde la raíz; , para un look festivo y muy San Valentín. Corona de trenzas : Haz dos trenzas desde los lados y crúzalas sobre la cabeza como diadema, fijándolas con pasadores; luce increíble con vestidos vaporosos, blusas románticas u outfits en tonos paste l.

: Haz dos trenzas desde los lados y crúzalas sobre la cabeza como diadema, fijándolas con pasadores; luce increíble con l. Trenza de espiga romántica : Divide el cabello en dos secciones y cruza mechones finos de un lado a otro para crear la espiga, puedes dejarla floja para más volumen; va muy bien con vestidos elegantes , blusas satinadas o looks más arreglados.

: Divide el cabello en dos secciones y cruza mechones finos de un lado a otro para crear la espiga, puedes dejarla floja para más volumen; , blusas satinadas o looks más arreglados. Media coleta con trenza: Toma la parte superior del cabello, haz una trenza sencilla y sujétala atrás dejando el resto suelto; combínala con jeans, blusas con corazones o vestidos casuales para un estilo juvenil y moderno.

Trenza burbuja con ligas : Haz una coleta y coloca ligas a lo largo del cabello, ahuecando cada sección para crear el efecto burbuja; queda perfecta con outfits divertidos , conjuntos deportivos chic o vestidos cómodos.

: Haz una coleta y coloca ligas a lo largo del cabello, ahuecando cada sección para crear el efecto burbuja; , conjuntos deportivos chic o vestidos cómodos. Trenzas mini al frente : Toma dos mechones delgados del frente, trénzalos y sujétalos atrás o déjalos caer; es ideal con el cabello suelto y combina muy bien con blusas románticas, suéteres suaves o vestidos sencillos .

: Toma dos mechones delgados del frente, trénzalos y sujétalos atrás o déjalos caer; es ideal con el cabello suelto y combina muy bien con . Trenza con moños o perlas: Realiza una trenza clásica o lateral y decórala con pequeños moños, perlas o accesorios brillantes; acompáñala con vestidos elegantes o conjuntos especiales para una cita o celebración de San Valentín.

Cómo te puedes maquillar para San Valentín 2026

El maquillaje que puedes usar en San Valentín 2026 debe ser asociado al amor, por lo que, si lo quieres combinar con tu peinado, lo ideal es elegir tonos cálidos, ya sea el rojo clásico, o bien tonos mate o pastel. Comienza con los labios y las sombras de los ojos. ¡No olvides las uñas!