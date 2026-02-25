9 modelos de manicura transparente que quedan para cualquier ocasión: uñas cortas o largas se ven bien

La manicura transparente tiene diseños minimalistas o con acabado lujoso, por lo que poco a poco se ha convertido en una gran opción para las mujeres que no saben qué modelo elegir en su visita al salón de belleza. Lo mejor de todo es que puedes elegirlas en uñas cortas o largas, como lo son estos 7 modelos elegantes rubber, que son perfectas si las tienes quebradizas.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, esta nueva tendencia en manicura tiene una gran versatilidad que queda perfecta para cualquier ocasión al lucir hermosas. Estos son los 7 colores que se ven mejor en las uñas cortas: puedes usarlos en gelish o rubber.

Uñas transparentes, desde diseños minimalistas hasta grandes decoraciones

1. Corazones

Este diseño es apto para usar en acrílicas largas. Pese a que está por terminar el mes del amor, todavía puedes optar por este acabado de corazones.

1. Corazones

2. Mariposas

Un diseño con decoraciones de mariposas que puedes elegir para recibir la primavera. Un plus de las uñas es agregarles brillo.

2. Mariposas

3. Diamante

Este diseño es uno de los más originales, ya que mezcla diferentes acabados que le dan ese toque llamativo y elegante.

3. Diamante

4. Abstractas

Un modelo muy minimalista, pues solo es agregar líneas abstractas en las uñas acrílicas transparentes.

4. Abstractas

5. Rojas

Dale un color diferente a tus uñas transparentes con un rojo que impone y que no pasa desapercibido a cualquier lugar al que vayas.

5. Rojas

6. 3D

Un diseño diferente en las uñas transparentes para darle un toque elegante al agregarle relieves, que en esta ocasión pueden ser gotas de gel que asimilen a las perlas.

6. 3D

7. Stiletto

Un tipo de manicura sumamente extravagante debido a que las uñas son largas. Cabe mencionar que, si optas por este diseño, debes tomar precauciones para que te duren.

7. Stiletto

8. Lámpara de lava

Este tipo de modelo se asimila a las lámparas de lava que se hicieron muy famosas en la década de los 60´s, debido a sus colores que encantan a más de uno.

8. Lámpara de lava

9. French

Otro de los diseños sencillos, ya que solo basta con usar un buen esmalte para el cuerpo de la uña y en la punta agregar el transparente.