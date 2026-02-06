La manicura rubber es perfecta para las mujeres que tienen las uñas quebradizas y desean un acabado natural perfecto, pero duradero. Este tipo de uñas son ideales para quienes les gusta lo minimalista, pues solo basta con elegir el color de su elección y agregar el esmalte, para que se vean hermosas y elegantes. Conoce estos 7 colores que van bien en uñas cortas que puedes hacer en gelish.

Muchos productos del mundo de la cosmetología ofrecen “milagros” para las uñas quebradizas, pero el más confiable es el rubber, que es de lo más utilizado por las mujeres, al igual que estos 8 modelos que combinan con todo y te quedará perfectas en almendradas o cuadradas.

De acuerdo con un artículo del portal Gonails México, este esmalte tiene varios beneficios y son aptos para las mujeres que:



Tienen uñas quebradizas

Buscan una manicura duradera

Quieren uñas más resistentes

Buscan uñas naturales y saludables.

Los diseños más elegantes de manicura rubber

1. Plateado: Uno de los colores más elegantes y realza más el diseño si se le agrega una piedra brillosa.

7 diseños elegantes de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas|Pinterest

2. Dorado: Este estilo es único y se puede llevar a ocasiones especiales, a fin de que resalten tus manos.

7 diseños elegantes de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas|Pinterest

3. Rojo: Un buen color para llevar en este febrero por motivo del Día de San Valentín. Además, es un tono que impone y llama la atención.

7 diseños elegantes de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas|Pinterest

4. French: Un clásico de la manicura y que al menos una vez en la vida se debe llevar.

7 diseños elegantes de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas|Pinterest

5. Coral: Aún faltan algunos meses para que llegue el verano, pero nunca está de más prepararse y este tono es el indicado para esos días de calor.

7 diseños elegantes de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas|Pinterest

6. Nude: Este tipo de colores le va bien a todo tono de piel y lo mejor de todo es que lucen elegantes.

7 diseños elegantes de manicura rubber: es perfecto para uñas quebradizas|Pinterest

7: Milky: El toque lechoso es de los más minimalistas en el mundo de la manicura y lucen hermosas cortas, por lo que es una buena opción en rubber.