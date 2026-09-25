El abono casero con 2 ingredientes que hará que tu potus crezca fuerte y sano

Cuidar de nuestro jardín no es una tarea exclusiva de la primavera. Este rincón de nuestra casa requiere de mantenimiento durante todo el año y, además de beneficiarnos con lo que las plantas nos pueden ofrecer, se trata de una estrategia de entretenimiento anti estrés.

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En este marco, existen algunas especies que requieren de cuidados especiales y en este punto ponemos de relieve al potus, una planta de interior trepadora o colgante que es muy popular por su resistencia y sus vistosas hojas en forma de corazón.

Abono para el potus

El potus tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones de luz moderada y con pocos cuidados, pero de todos modos requiere de ser abonado regularmente. Los expertos en este rubro afirman que lo ideal es que este proceso se realice durante sus meses de mayor actividad, es decir en la primavera y en el verano.

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Al aplicar un abono equilibrado aproximadamente una vez al mes, podemos estimular sus raíces y hacer que se conviertan en un sistema fuerte. De esta manera, podemos acelerar la producción de nuevos tallos y mantener el brillo y la coloración de sus hojas.

¿Cómo preparar un abono casero?

Si no aplicamos este procedimiento mencionado, el potus puede perder nutrientes y su desarrollo comienza a frenarse. Es por eso que para revertir esta situación es necesario agregarle abono. Al respecto, existe una alternativa casera y ecológica de la que te contamos a continuación.

El abono casero para que el potus crezca sano y fuerte requiere de solo dos ingredientes: restos de café y la cáscara de un plátano maduro. A ellos les debemos sumar un litro de agua para poder extraer las propiedades nutricionales de los ingredientes mencionados.

Para prepararlo, hay que hervir la piel del plátano en el litro de agua y luego integrar esta infusión con los restos de café. Debemos dejar reposar la mezcla hasta que alcance la temperatura ambiente y, un paso fundamental, colarla exhaustivamente para eliminar todos los fragmentos sólidos; de lo contrario, podríamos atraer moscas o generar exceso de humedad en la maceta. Finalmente, solo debemos regar la tierra con una taza pequeña de este líquido cada quince días durante su etapa de crecimiento, cuidando siempre de no encharcarla.