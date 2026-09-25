Poner limón en los zapatos: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

El limón es un elemento muy versátil por lo que es utilizado tanto en la cocina como en los trucos de limpieza. En esta oportunidad te vamos la razón por la cual las personas lo están colocando en los zapatos.

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Las cáscaras de limón dentro de los zapatos es un truco que se ha popularizado debido a que neutraliza el mal olor y combate los microorganismos que lo provocan. Dado esto es que se ha popularizado.

¿Para qué sirve el limón en los zapatos?

Colocar limón en los zapatos sirve para lo siguiente:



Neutralizar malos olores: El fuerte aroma cítrico de la fruta enmascara y elimina el hedor encerrado en el calzado diario.

Acción antibacteriana y antifúngica: Las cáscaras de limón contienen aceites naturales que tienen la propiedad de poder eliminar las bacterias y hongos que prosperan con el calor.

Aportar frescura: Por último, cuando dejas actuar las cáscaras toda la noche pues el calzado permanece con una fragancia limpia y cítrica.

Estos sin dudas son grandes beneficios que puedes obtener de manera natural. Además, no estarás expuesto a los químicos que suelen traer los productos comerciales.

¿Cómo aplicar el limón en los zapatos?

Lo que debes hacer es cortar trozos de cáscaras de limón y colocarlos en el interior del calzado, cerca de la plantilla durante toda la noche. Evita que el jugo directo entre en contacto para no manchar o humedecer el calzado. Otra opción es combinar con bicarbonato de sodio para que se potencie la absorción de humedad.

Este método casero es recomendado por blogs de hogar y creadores de contenido de estilo de vida. Es una alternativa económica, ecológica y libre de químicos por lo que muchos lo eligen frente al uso de aerosoles comerciales.