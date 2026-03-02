Así puedes crear 3 abonos naturales para que tu jardín se llene de flores en la primavera 2026

El próximo viernes 20 de marzo, México le dará la bienvenida a la primavera 2026 y es que ese día se producirá el equinoccio de primavera, evento astronómico cuyo horario exacto es el de las 08:46 horas (tiempo del centro de México), de acuerdo con lo revelado por la Inteligencia Artificial (IA).

Tras el análisis de una vasta base de datos, la IA pone de relieve a la estación más esperada ya que no solo llegará con temperaturas más agradables sino que los paisajes mexicanos se transformarán con el nacimiento de coloridas flores. En este punto, los jardines de los mexicanos comienzan a prepararse y la implementación de abonos en la tierra es un paso fundamental.

¿Cuán importante es el abono para los jardines?

Mediante la aplicación Gemini se ha podido establecer que “el abono no es solo un ‘extra’ para que las plantas se vean bonitas; es, literalmente, el combustible y la medicina del suelo”. Las fuentes consultadas por esta IA de Google le permiten afirmar la importancia que tiene, no solo durante la primavera.

“En un entorno natural (como un bosque), la materia orgánica se recicla sola, pero en un jardín, nosotros solemos retirar las hojas secas y el césped cortado, lo que interrumpe ese ciclo natural”, advierte Gemini. Además, remarca que hay que recordar que las plantas extraen nutrientes del suelo para crecer y es por eso que el abono lograr un jardín sano y eso se traduce en un ecosistema vivo.

¿Cómo crear abonos naturales?

En base a todo lo señalado, resulta interesante aprender a elaborar abonos naturales para preparar nuestro jardín de cara a la primavera. “Preparar el jardín ahora es la clave para que en primavera sea un espectáculo de colores”, precisa Gemini.

Esta Inteligencia Artificial añade que “los abonos caseros no solo son económicos, sino que aprovechan nutrientes que solemos desechar, devolviéndole vida al suelo de forma orgánica”. Por lo tanto, comparte tres recetas infalibles, sencillas y muy potentes:

El clásico del potasio - Té de cáscara de banana: El potasio es el nutriente "estrella" para la floración. Ayuda a la planta a transportar nutrientes y a fortalecer la formación de capullos.



Preparación: Corta 3 o 4 cáscaras de banana en trozos pequeños. Hiérvelas en un litro de agua durante 15 minutos.

Aplicación: Deja enfriar, cuela la mezcla y dilúyela en 3 litros de agua limpia. Riega tus plantas con este "té" cada 15 días.

El impulso de calcio - Polvo de cáscara de huevo: Las cáscaras de huevo evitan la podredumbre apical y fortalecen los tallos que sostendrán las flores.



Preparación: Lava bien las cáscaras y déjalas secar al sol. Una vez secas, tritúralas en una licuadora o con un mortero hasta que quede hecho un polvo fino.

Aplicación: Esparce una cucharada de este polvo alrededor de la base de cada planta y mézclalo un poco con la tierra superficial. Es de liberación lenta, por lo que nutrirá tu jardín durante semanas.

El cóctel de nitrógeno - Agua de cocción de verduras: Si hierves espinacas, acelgas o papas (¡sin sal!), tienes oro líquido para tus plantas. El nitrógeno ayuda al crecimiento de hojas verdes y fuertes antes de que la planta gaste su energía en florecer.

