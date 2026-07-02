Los accesorios de crochet inspirados en Moana que están conquistando a los niños

‘Moana’ es un filme de Disney que ha tenido mucha popularidad, debido a sus personajes e historia única, generando que ya tenga una segunda parte y que después ya den a conocer el live-action de la cinta, película que muchos usuarios esperan ansiosos.

Si tú eres uno de ellos, entonces quédate, porque te vamos a explicar algunos accesorios de crochet que puedes hacer inspirados en el filme, ideas creativas que están conquistando a los niños.

¿Qué figuras de crochet puedo hacer?

Hay muchas opciones de accesorios de crochet que puedes hacer, ideales para conquistar a los niños del hogar, pero si deseas hacerlos de ‘Moana’, te daremos 4 alternativas que seguramente te encantarán por lo originales que son:

Llaveros de amigurumis: Una gran alternativa para llevar tu amigurumi a todos lados: solamente realiza a tu personaje favorito y agrégale el llavero metálico para sujetarlo a tu bolso.

Peluca de Te Fiti: Si deseas disfrazarte de la diosa de la tierra de Te Fiti que aparece en la película, puedes recrear su pelo con estambre verde y algunas hojas de plástico.

Ropa de Moana: Si quieres algo más ambicioso, puedes recrear la ropa tejida y algunos de sus accesorios; solamente no olvides agregar aditamentos para sujetarlo correctamente.

El collar: Si deseas algo menos complejo, puedes optar por hacer su característico collar azul.

¿Cuándo sale Moana en el live-action?

El live-action de Moana es muy esperado por muchos usuarios, por lo que se tienen muchas expectativas sobre las actuaciones de su gran elenco, sus efectos y la trama que nos van a presentar. En México llegará la esperada cinta a los cines el 9 de julio del 2026, permitiendo que el público pueda disfrutar del filme.

No te pierdas del gran estreno, aprovecha la euforia para hacer algunos de los accesorios de crochet que te compartimos, los cuales van a conquistar a los niños y seguramente te van a encantar por su adorable aspecto.