Así puede ser evitar que el frío entre a tu casa con materiales reciclados

Aunque en México estamos en el verano de julio, con la presencia de las intensas lluvias, es usual que el frío se haga presente, generando que las temperaturas de tu casa disminuyan notablemente, haciendo que sea indispensable usar ropa abrigadora.

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Para que las ráfagas de aire no entren en tu hogar, te detallaremos algunas ideas para evitar las bajas temperaturas usando materiales reciclados, así que toma nota de las recomendaciones que debes hacer.

¿Cómo evitar que el frío entre a casa?

Para evitar que el frío de julio entre a tu casa, no es necesario aplicar aditamentos especiales; es posible lograrlo usando materiales reciclados que fácilmente tenemos. Considera hacer los siguientes pasos:

Plástico de burbujas: Básicamente, consiste en colocar el papel sobre la ventana; es una gran manera de aislar las bajas temperaturas al instante.

Panel reflector: En este caso se recomienda colocarlo por detrás del radiador, ya que evitarás que el calor se pierda, disipando la temperatura por toda la habitación.

Salchicha térmica: Puedes crear todo un cilindro con ropa vieja para colocarlo en la base de tu puerta, evitando que entre en ese pequeño espacio el aire frío.

Son técnicas que fácilmente podemos hacer, además de no necesitar grandes materiales que requieran de difíciles procesos de instalación; recuerda que puedes aplicarlo ahora o para finales de año, cuando la temperatura baja.

#lifehacks #hacks #aislar #ventanas #invierno ♬ sonido original - Gastón Williams @decasa.style Conocías este tip para ayudar a aislar tus ventanas? 🤔 En muchas zonas el invierno es más crudo que en otras y buscamos soluciones fáciles, rápidas y económicas para sobrellevarlo mejor ❄️ 🥶 Y sabías que la forma óptima de colocarlo es con la burbuja hacia el vidrio? 🫢 Aunque de la otra forma también es eficaz! Por eso leemos casos en que la colocaron en otro sentido y aun así les resultó muy bien Contame si lo probaste o si lo probarías en casa! #casa

¿Qué puedo hacer para que mi casa no esté muy fría?

Además de las técnicas de materiales reciclados que te explicamos, es posible aplicar otras técnicas, pequeños cambios que van a hacer una gran diferencia al evitar que tu casa se perciba fría en julio. Aplica lo siguiente:

Abre las persianas cuando haya más sol; conforme la temperatura baje, cerramos cortinas y ventanas para guardar todo el calor.

Mantén tus puertas cerradas.

Si tienes calefacción, despeja los espacios para que el aire se distribuya correctamente y no sea absorbido por los muebles.

Aprovecha cuando cocines, ya que la flama de la estufa te ayudará a calentar tus espacios.