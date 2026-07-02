7 diseños de uñas verdes para celebrar los triunfos de México en el Mundial 2026; son ideas discretas y elegantes

Ante los triunfos históricos que ha tenido México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchas queremos expresar el orgullo que sentimos mediante nuestros accesorios o looks. Si quieres involucrar en esto a tu manicura pero no quieres que sea de una manera tan evidente, a continuación te compartimos algunos hermosos diseños de uñas verdes para hacer referencia a nuestro país.

Al incluir uno de los colores de la bandera, puedes mostrar tu orgullo de modo discreto y súper combinable con tus outfits del trabajo. Te van a encantar las siguientes ideas por su elegancia y versatilidad.

7 ideas de uñas verdes para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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1. Con hojas

La primera de nuestras opciones es un diseño sencillo que muestra un tono sólido en casi todas las uñas; en algunas se agregaron trazos de hojas en verde y blanco.

2. Manicura francesa

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Para quienes prefieren el minimalismo y los diseños que exudan sofisticación, ¿por qué no unas uñas francesas? La clave aquí es elegir un tono verde.

3. Uñas verdes con espacio negativo, para apoyar a México

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Aquí tenemos un diseño similar al anterior, pero con un detalle extra: una línea delgada de color verde en la base de cada uña, a manera de espacio en negativo.

4. Verde y blanco

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Esta es una elegante combinación de verde y blanco que puede funcionar perfecto en tus uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™; se usó un tono oscuro de verde para que resulte más fácil combinar. Si le agregas un par de puntitos en rojo, ya tienes los 3 colores.

5. Con puntitos

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Los dibujos hechos a partir de puntos son una manera muy inteligente de ponerle color a tu manicura pero sin que el diseño termine sobrecargado.

6. Aura nails

En los últimos meses ha estado muy de moda la tendencia de las 'aura nails', que consiste en un degradado de color que comienza desde el centro de la uña. Es tu oportunidad para combinar este look con tu pasión por el futbol.

7. Con frase

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Aquí tenemos la definición perfecta de uñas verdes para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es un fondo en tono sólido con letras blancas distribuidas a lo largo de las uñas, sin más decoración y lo suficientemente amplias para que se lea la frase.