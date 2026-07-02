Fiasco de las quesabirrias enciende los ánimos en MasterChef 24/7: ¡Luis da de qué hablar con sus PLEITOS!

Luis protagonizó una serie de roces y discusiones con varios compañeros de MasterChef 24/7 que encendieron el debate en redes sociales: ¡el cocinero tuvo para todos, pero se ensañó en especial con Michelle! Esto fue lo que ocurrió luego del reto de las quesabirrias de este jueves que salió mal.

¿Cuáles fueron los pleitos más escandalosos de Luis este jueves en MasterChef 24/7?

Para nadie es un secreto que Luis ya comenzó a mostrar un carácter que no lo ayuda mucho ni en las competencias ni con el fandom: por nada discute, tiende a victimizarse y, al final, le da las vueltas al mismo problema como ocurrió esta mañana.

Primero, Carmen exhibió una "microacción" de Luis que no le gustó para nada: mientras ella leía la receta de la Chef Isabel Carvajal, el creador de Notibola puso los ojos en blanco. "Qué estás rolando los ojos, a ver, párate aquí y dinos, eso querías, ¿o por qué estás haciendo uso del lenguaje no verbal? No me hagas la loca porque te vi", le dijo a su compañero: "¿Yo qué? Yo no dije nada", se excusó Luis molesto.

Este roce fue pequeño a comparación del encontronazo entre Michelle y Luis: ya nos quedó claro que ellos dos no se soportan y esta mañana lo confirmamos cuando Mich se puso a hablar de las tortillas que se rompieron en las quesabirrias e incluso se disculpó con la fundación a la que estaba destinada la comida.

"Como dijo la Chef: no lo hicimos bien, nadie lo hizo bien, por qué aplaudirnos, ya vamos en la semana 8 y es muy mediocre decir 'hicimos lo mejor, le pusimos corazón' ", dijo Luis bastante molesto ante las disculpas de Michelle, quien no se quedó callada y le recordó que él también tuvo errores.

"No todo va hacia ti, Mich, entonces déjame, yo tengo derecho a expresarme como yo quiera, tú no me mandas (…) ni que fuera mi mamá para todo lo que yo hablo, yo digo me va a regañar, ya no la aguanto, cuando Mich hace su show nadie le dice nada, ella sí puede hacer y decir cuando ella quiere pero yo no", se descontroló Luis.

El creador de Notibola se tardó tanto en recuperar el control que hasta Ramahá se hartó de escucharlo repetir lo mismo y de que incluso lo involucrara en el conflicto:

"Yo qué jochis, yo no quiero tener problemas contigo, tú eres increíble, un ser de luz, pero a veces tus p1nch3s miradas echan a perder todo, gordo, eres muy lioso y nos dejas mal a nosotros que no lo somos, ¿por qué no te callas? No hay prudencia en ti, ponte a hacer las tortillas y cállate el perro hocico, no sólo se dice, se hace", le gritó.

Al final, Claudia se encargó de calmar las aguas en una plática con Carmen, Luis y Ramaha en el que les suplicó más humildad y enfoque.

"Ya deja de pelear, acéptense sus errores, todos somos libres de expresarnos, sí, pero hay que expresarnos con educación, respeto, hay que ser prudentes de todas partes, les recomiendo que se pongan la camiseta de la cocina, que dejen de ser egocéntricos y que aprendan de los errores", dijo Claudia.

Al final los ánimos en el universo MasterChef 24/7 se calmaron, pero el ambiente de incomodidad y tensión permaneció entre los participantes... ¡el debate también estuvo súper encendido en redes sociales!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?