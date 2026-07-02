5 diseños de uñas con gelish para cuidar tu cutícula

Las uñas con gelish han adquirido mucha popularidad debido a que tiene una gran duración y brillan dejando tus manos increíbles. Esta temporada de ha presentado como un respiro a tus uñas y se opta por lo diseños más cuidados.

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El cuidado de tus cutículas también tiene un rol fundamental por lo que te recomendamos optar por colores suaves y acabados naturales. Es por esto que tu uña va a lucir hidratada, sana y arreglada.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas?

Uñas nude con gelish: el clásico que nunca falla

Sin dudas, a la hora de tener uñas elegantes debes optar por los colores nude. Así es que puedes encontrar el beige, rosa palo o durazno que contribuyen a crear un efecto limpio que combina con cualquier outfit y hacen que el crecimiento de la uña sea menos evidente. Además, tus manos se verán delicadas y las cutículas hidratadas.

Manicura francesa minimalista

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda por lo que en este caso la reversionamos. En este caso lo que se hace es sustituir la clásica punta gruesa por una línea muy fina, logrando un acabado moderno, sofisticado y fácil de combinar.

Uñas milky o efecto leche

Este diseño es uno de los favoritos de la temporada porque brinda una apariencia natural. Se caracterizan por un blanco translúcido o un rosa muy suave que aporta luminosidad sin verse exagerado. Tus manos tendrán un aspecto fresco y elegante.

Uñas glaseadas con acabado perlado

Aquí tenemos un estilo que se destaca por su brillo nacarado. Lo que debes hacer es aplicar una base neutra, ya que ofrece un toque de luz sin perder la esencia minimalista que tantas personas buscan actualmente.

Diseños de uñas minimalistas con líneas finas

Por último, tenemos este diseño que utiliza líneas delicadas, pequeños puntos o detalles geométricos. Sales de lo tradicional, pero no sobre cargas las uñas.