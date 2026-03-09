Los accesorios que dejarán de usarse esta primavera desplazados por las tendencias del 2026

Estar a la moda cada vez se torna más fácil gracias a la información que la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a analizar, resumir y comparar. Esta tecnología ya es una gran aliada de muchas personas que, buscando verse bien, le consultan sobre las tendencias actuales y lo que vendrá.

Es en este marco que se empleó Gemini para traer al presente lo que en el resto del 2026 se convertirá en tendencia. Esta IA desarrollada por Google no solo puso el foco en cuestiones de indumentaria y calzado, sino que sorprendió al revelar qué accesorios dejarán de usarse esta primavera.

¿Qué importancia tienen los accesorios?

“Los accesorios son mucho más que simples complementos; son la herramienta definitiva para definir tu estilo personal”, remarca Gemini dejando en claro la importancia que tienen a la hora de complementar un outfit, sea cual sea la ocasión.

La IA entiende que “si la ropa es el lienzo, los accesorios son las pinceladas que terminan la obra”. Es por eso que destaca que con los accesorios se incentiva la versatilidad y transformación de ciertas prendas, se logra definir la identidad de la persona, generan atracción focal hacia cierto lugar del cuerpo y son la forma más económica y sencilla de adoptar tendencias de temporada.

¿Qué accesorios dejarán de usarse esta primavera?

De cara a la primavera 2026, Gemini advierte que la moda está viviendo una transición radical ya que “nos alejamos del minimalismo silencioso y de la estética extremadamente pulida para abrazar piezas con alma, volumen y mucha textura”.

Esta Inteligencia Artificial indica que “si estás pensando en renovar tu joyero o armario, aquí tienes los accesorios que, según las pasarelas y los expertos, están perdiendo terreno frente a las nuevas tendencias”:

Adiós a las "cadenitas" finitas: El estilo de joyería minimalista y casi invisible está siendo desplazado.



Lo que se va: Los collares tipo hilo o las cadenas ultra delgadas que apenas se notan.

El reemplazo 2026: El Maximalismo. Veremos cadenas de eslabones gruesos, perlas barrocas (irregulares) y collares de cordón con colgantes grandes de cerámica o metal. El objetivo ahora es que el accesorio sea el protagonista del look, no un detalle secundario.

Microbolsos vs. Funcionalidad: La era de los bolsos donde no cabía ni el celular está llegando a su fin por una cuestión de practicidad.



Lo que se va: Los bolsos "micro" o decorativos que no cumplen ninguna función real.

El reemplazo 2026: Los Bolsos XXL y Tote Bags. Esta temporada mandan los bolsos arquitectónicos, pero de gran tamaño, donde puedas llevar todo lo necesario para el día a día (bolsos "todoterreno").

Del oro a la plata brutalista: Aunque el dorado es un clásico, este 2026 hay un giro evidente hacia los tonos fríos y las formas imperfectas.



Lo que se va: El oro pulido y perfecto que dominó los últimos años.

El reemplazo 2026: La Plata de estilo Brutalista. Brazaletes anchos con acabados rugosos, anillos múltiples y piezas que parecen esculpidas a mano. La imperfección es el nuevo lujo.

Riñoneras deportivas tradicionales: La riñonera clásica de estilo streetwear con múltiples cierres está perdiendo su chispa.



Lo que se va: La riñonera abultada de tela técnica.

El reemplazo 2026: Riñoneras minimalistas y de cuero, que se usan cruzadas como una bandolera sutil, o el regreso de los charms y llaveros (fobs) colgando directamente del cinturón o del bolso para añadir personalidad.

Tenis "chunky" por siluetas retro: El calzado tosco y exagerado está siendo sustituido por algo más ligero.

