Actividades que podemos hacer en Semana Santa si nos quedamos en la ciudad

En la Semana Santa son muchas las familias que deciden salir de sus ciudades para poder disfrutar de paisajes tropicales o pueblitos de total relajación. Mientras que otro gran número de personas se queda en su hogar, por lo que van a disfrutar de una metrópoli más tranquila.

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Si eres uno de los que se va a quedar en la ciudad, es tu gran oportunidad de disfrutarla, por lo que te vamos a compartir algunas actividades que puedes hacer, para que aproveches tus vacaciones.

¿Qué puedo hacer en Semana Santa?

Si en las vacaciones de Semana Santa te vas a quedar en la ciudad, es una gran oportunidad para poder disfrutar de una metrópoli más tranquila. Además, puedes hacer una gran cantidad de actividades para relajarte. Si todavía no tienes planes, considera las siguientes opciones:

Una tarde de cine en casa: Prepara todo para disfrutar en la noche de tus películas o series favoritas. Acomoda tu sofá y prepara todos los snacks que quieras.

Juegos de mesa: Si te vas a quedar en casa, desempolva tus juegos de mesa; aprovecha para pasar un tiempo de diversión con tus amigos o familia.

Turista en tu propia ciudad: Aprovecha la calma de la ciudad para visitar aquellos lugares que no conoces, como museos, parques, bibliotecas y más.

Picnic en el parque: Ya sea que lo hagas con tus amistades o solo, pero puedes hacer un picnic en tu parque; lleva un libro o tu hobby favorito. No olvides llevarte toda tu basura.

Tour gastronómico: Visita aquellos lugares que todavía no conoces.

¿Qué debo considerar al hacer las actividades?

En especial al tratarse de actividades fuera de casa, es importante que consideres las fechas de apertura, ya que el 2 y 3 de abril, al ser Jueves y Viernes Santo, son muchos los comercios o centros culturales que no abren en esas fechas, mientras otros recortan sus horarios de servicio.

Si son planes dentro de casa, no hay problema, solamente no olvides conseguir todo lo que necesitas, para que puedas disfrutar de una tarde de juegos o de cine. No esperes más, comienza a planear lo que vas a hacer en Semana Santa si te quedas en la ciudad.