Esta es la actualización de WhatsApp que permitirá hablar con personas que no tienen una cuenta

La aplicación de WhatsApp es una de las más utilizadas en el mundo de la comunicación. Ante esto es que nadie imagina un mundo donde no exista ya que tiene funciones que son muy útiles.

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Sin embargo, hay personas que por diversas razones no cuentan con una cuenta de la aplicación, pero no por mucho tiempo. Se anunció que se lanzará el WhatsApp Guest Chat, una nueva funcionalidad con la cual los usuarios pueden crear enlaces web para invitar a entrar a conversaciones a personas que no tienen una cuenta, sin necesidad de instalar la aplicación.

¿Qué es WhatsApp Guest Chat?

Los chats de invitados son similares a los chats de terceros, en este caso no es necesario que los usuarios descarguen una aplicación por separado. De esta manera aquellas personas que no son usuarios de WhatsApp pueden vivir la experiencia.

Desde la empresa brindan la oportunidad de extender la función a más personas, ya que puedes invitar a otros usuarios a una conversación específica llamada "chat de invitado", a la cual se pueden unir personas sin cuenta abriendo un enlace seguro en su navegador.

Esta es una gran funcionalidad.

En cuanto al enlace se genera por alguna persona que toma la decisión de hacer la invitación en la sección "Invitar a un amigo" o al final de la lista de contactos, desde la cual se envía el enlace mediante SMS. También se puede copiar para compartirlo por correo electrónico u otras aplicaciones de mensajería.

Una vez que el destinatario ha recibido la invitación, tiene la opción de abrir el enlace en el navegador del celular o computadora. Luego le aparecerán dos opciones una que dice que dice descargar WhatsApp o continuar como invitado. Si elige entrar como invitado, el navegador abrirá una conversación en WhatsApp Web.

Es importante tener en cuenta las siguientes características: