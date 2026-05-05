7 errores que hacen que tus pestañas se bajen rápido

Lograr unas pestañas elevadas y de impacto son uno de los objetivos principales de cualquier rutina de maquillaje. Ya que si se ven largas y con volumen pueden elevar significativamente nuestro look.

Sin embargo, muchas veces podemos dedicar tiempo a rizarlas para que, a los pocos minutos, puedan recuperar su forma recta y miren hacia abajo. Aunque no lo creas, muchas veces el problema no es la calidad de tus pestañas, sino los pequeños hábitos que sabotean el resultado sin que te des cuenta.

Para que puedas mantener esa mirada abierta durante todo el día, es fundamental entender que la técnica y el orden de los productos que aplicas lo son todo. Hoy te decimos qué errores son los más comunes y debes evitar a toda costa.

Los 7 arrores que bajan el rizado a tus pestañas

Rizar tus pestañas después del rimel

Este es uno de los errores más graves y más peligrosos. Al aplicar el rimel, la pestaña se endurece y usar el rizador después solo hará que aumente el riesgo de que se quiebren o puedas arrancarlas.

Usar rizador con la almohadilla desgastada

Si la gomita de tu rizador tiene una hendidura o está rígida, no ejercerá la presión necesaria para crear una curva. Mejor revisa tu herramienta: si la almohadilla está partida, tus pestañas quedarán con un ángulo extrallo o se bajarán de inmediato.

Los errores que hacen ver a tus pestañas apagadas|Pexels: Juan Trevilla Martínez

No limpiar el exceso de producto en el cepillo

Si aplicas demasiada cantidad de rimel dese la primera capa, el peso del producto vencerá la resistencia del pelo. Retira siempre el exceso en el borde del envase para aplicar capas ligeras que definan sin sobrecargar.

Aplicar el rimel solo en las puntas

Para que la curvatura se mantenga, el soporte debe venir desde abajo. Si solo aplicas poducto en las puntas, crearás un peso innecesario en el extremo que hará que se caigan. Mueve el cepillo en zigzag desde la raíz.

El rizado de pestañas debe hacerse en la raíz, medios y puntas|Pexels: Юлиана Маринина

No secar bien las pestañas

Si aplicas cremas, aceites o sueros y no esperas a que se absorban por completo, el rizador se resbalará y el rimel no se adhiere.

Rizar de un solo golpe

Apretar el rizador una sola vez con mucha fuerza es una mala técnica. Debes aplicar tres presiones en la raíz, los medios y las puntas.