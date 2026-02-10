Adiós a las francesas largas: este modelo de uñas está en tendencia entre famosos en febrero de 2026

Tal parece que las tendencias del año 2026 confirman que todo apunta hacia el minimalismo, y para muestra el nuevo estilo de uñas que se roban el show entre las famosas y las personalidades que apuestan por lucir un look natural, elegante y súper práctico.

Se trata de las uñas cortas de tipo micro french, un modelo de uñas minimalistas que está conquistando en las alfombras rojas durante la temporada de premios que está en pleno durante febrero.

¿Cómo son las uñas micro french?

Son unas uñas cortitas, con esa línea blanca ultrafina en la punta que apenas se nota, pero que al mismo tiempo es una muestra de sofisticación. Además, dan más confort que las francesas XL que estuvieron de moda hace un tiempo, ya que estilizan visualmente, se adaptan a formas squoval (cuadradas con bordes suaves) y, si se aplican correctamente, duran semanas sin retoques.

Las celebridades siempre marcan el ritmo de lo que se vuelve tendencia, y durante los últimos días pudimos comprobar que varias ya están diciendo adiós a las uñas largas para preferir el micro french:



Margot Robbie las lució recientemente con un toque sheer ivory que parece nude

Sabrina Carpenter impuso la pearly french en los Grammy, con brillo sutil y uñas minis

Hailey Bieber, Rita Ora y Jennifer Lopez las han rockeado en eventos, minimalistas y chic

Kaia Gerber las llevó a photocalls, probando que menos es mucho más

|Captura Pinterest

Cómo lograr la manicura micro french perfecta en casa

No necesitas conseguir cita en el salón más "fancy" de la ciudad, solo sigue estos pasos para hacerte unas uñas de portada:

