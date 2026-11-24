Vestir la mesa del comedor durante las celebraciones decembrinas, como la Navidad, no requiere invertir en arreglos florales costosos ni saturar el espacio con piezas voluminosas.

Hy en día, las tendencias de interiorismo apuestan por composiciones ligeras, aromáticas y con mucha elegancia visual. Los arreglos navideños con copas de cristal y ramas de eucalipto son una alternativa sofisticada que aprovecha elementos accesibles para lograr una estética digna de revista.

La combinación entre la transparencia del cristal, que refleja la luz cálida de la sala, y el tono verde plateado del eucalipto fresco aporta serenidad, frescura y un aroma invernal relajante que no compite con el olor de los platillos de la cena.

5 arreglos navideños con copas de cristal y ramas de eucalipto

Copa invertida con esfera navideña y vela superior

Coloca sobre la mesa una pequeña cama de hojas de eucalipto fresco, sitúa encima una esfera navideña mate o brillante en tono dorado o borgoña y cúbrela con una copa de vino puesta boca abajo.

5 arreglos navideños con copas de cristal y ramas de eucalipto 5 arreglos navideños con copas de cristal y ramas de eucalipto

Copa alta con ramilletes sumergidos y vela cónica

Introduce dos o tres ramitas cortas de eucalipto dentro de una copa alta y estrecha y encaja cuidadosamente en la abertura superior una vela larga y delgada de color blanco hueso o verde salvia.

Copa globo de gran tamaño con micro luces cálidas

Rellena el interior de una copa grande de cristal con hojas sueltas y pequeñas ramas curvas de eucalipto entrelazando entre ellas una serie corta de micro luces LED cálidas de alambre de cobre.

5 arreglos navideños con copas de cristal y ramas de eucalipto 5 arreglos navideños con copas de cristal y ramas de eucalipto

Copa ancha con piñas naturales y acentos dorados

Utiliza una copa de boca amplia o un cáliz de cristal corto y acomoda en su interior mini piñatas de pino, hojas de eucalipto plateado y pequeñas ramitas secas pintadas ligeramente en tono oro viejo.

Composición escalonada de copas agrupadas con lazos de terciopelo

Reúne tres o cinco copas de diferentes alturas en el centro de la mesa y coloca dentro de cada una ramilletes de eucalipto combinados con mini esferas navideñas en tonos champán y rojo vino.