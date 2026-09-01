Adiós botiquín: estas son las alternativas en tendencia para guardar tus elementos

En el baño hay elementos que con el tiempo se volvieron un clásico como por ejemplo el botiquín. Este objeto es ideal para guardar productos de higiene y pertenencias pequeñas. Sin embargo, el mundo de la decoración nos trae otras alternativas más elegantes.

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Las alternativas para este y el próximo año se inclinan por aprovechar cada centímetro como así también crear ambientes despejados. Así es que se busca mantener el orden sin necesidad de utilizar el clásico botiquín empotrado en la pared.

¿Cómo reemplazar al botiquín en el baño?

Una de las principales alternativas que surgen para reemplazar el botiquín, son los estantes flotantes ya que te permiten poder ocupar el mínimo espacio y tener a disposición los productos de uso cotidiano. Un tips a tener en cuenta es que puede acompañarse de canastos o pequeñas cajas.

Otra posibilidad a tener en cuenta son los nichos empotrados que se integran directamente a la pared y brindan una apariencia más limpia. Si ubicación depende mucho de la disponibilidad de espacio, pero puedes colocarlo cerca del espejo, encima del lavabo o si el material te lo permite en la zona de la ducha.

Si quieres reemplazar el botiquín puedes instalar cajones con divisores que te permiten poder tener los objetos separados. Además, esta alternativa te permite poder ocultar los objetos y mantener una apariencia ordenada.

Luego nos encontramos con las columnas verticales que son muy utilizadas en los espacios reducidos ya que sacan provecho de la altura de las paredes. Además, este estilo de modelos facilita la limpieza del piso y aportan una sensación de mayor amplitud.

Por último, nos encontramos con los carros y organizadores móviles. Estos pueden ser colocados debajo del lavabo o en algún rincón disponibles que tengas. Aquí puedes distribuir los productos de acuerdo con el uso que les das para tener una mejor organización.

¿Qué tener en cuenta antes del cambio?

Lo importante a la hora de hacer un cambio es considerar el espacio. Si tu baño es pequeño puedes usar las paredes, la altura disponible o el espacio debajo del lavabo. Ten en cuenta la humedad y seleccionar materiales resistentes al agua y fáciles de limpiar.