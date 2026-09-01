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Ideas DIY: Cómo fabricar porta sahumerios a partir de resina epóxica y flores secas

Ideas DIY. Cómo hacer un porta sahumerios de resina epóxica único usando flores secas.

Ideas DIY Cómo fabricar porta sahumerios a partir de resina epóxica y flores secas.jpg
|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Nuestro tiempo siempre es valioso, sobre todo aquel que ocupamos para hacer algo que nos haga feliz y que compartimos con nuestros seres queridos. Las manualidades e ideas DIY (Hazlo tú mismo) aparecen entre las opciones que pueden cubrir estos aspectos.

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En el caso de las ideas DIY, las propuestas que podemos hallar en redes sociales por lo general vienen acompañadas por tutoriales en formato video o con guías que explican paso a paso el proceso.

¿Cómo fabricar un porta sahumerios?

Cada vez que tomamos contacto con las ideas DIY tenemos la posibilidad de incrementar nuestra imaginación y lograr a través de la creatividad objetos de decoración o para obsequiar. En esta oportunidad, el proyecto que destacamos es la fabricación de porta sahumerios a partir de resina epóxica y flores secas.

@vicentinadeco PORTA SAHUMERIOS MAYÓLICA😍 IDEAL PARA SOUVENIR O REGALAR 🎁 Precioso y fácil de hacer, ¡Mirá! 👀 Como base usé el molde de mayólica de @cr.moldes 🫶🏼 que teniéndolo sirve para un montonnnn de cosas, en mi caso quise darle esta utilidad ❤️ amo los sahumerios. 🎁Arcilla cerámica @propart_oficial 🎁Potmura, barniz y betún @eqartistica Si queres ver este tutorial con todos sus detalles ingresa a mi canal de YOUTUBE (link de mi perfil). ¿Que te pareció este tutorial? Te leo en los comentarios #argentina #vídeo #tutorialgratuito #reels #reelsinstagram #viralvideos #instagram #decor #homedecor #decoracion #manualidades #manualidad #manualidadesfaciles #hechoamano #tutoriales #tutorials #ideas #ideasfaciles #fyp #tutorialgratuito #reelsinstagram #arcillaceramica #arcilla #mayolica #mayolicas #molde #silicona #sahumerio #sahumerios #arcilla #arcillaceramica ♬ sonido original - vicentinadeco

Lo primero que debemos saber es que la resina epóxica, o porcelanato líquido, es un polímero termoestable que pasa de estado líquido a sólido al mezclarse con un agente catalizador o endurecedor, según sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial). Al secarse, mediante una reacción química, este material forma una superficie rígida, transparente, de gran resistencia e impermeable, por lo que es ideal para una gran cantidad de iniciativas.

Idea DIY con resina y flores secas

Tras los datos compartidos, si te interesa la idea DIY de fabricar porta sahumerios con resina epóxica y flores secas, la siguiente guía de seguro te ayudará. El proceso requiere precisión en las proporciones y paciencia durante el curado para evitar burbujas o el deterioro de los elementos vegetales, por lo que seguir el paso a paso es fundamental:

Materiales

  • Resina epóxica de alta transparencia (relación 1:1 o 2:1 según el fabricante) y su catalizador.
  • Flores y hojas completamente secas (si contienen humedad, las plantas se volverán marrones o podrirán dentro de la resina).
  • Moldes de silicona (diseño alargado de canaleta o plato con orificio de soporte).
  • Elementos de seguridad: Máscara con filtro para vapores orgánicos, guantes de nitrilo y espacio ventilado.
  • Herramientas de mezcla: Vasos graduados, palitos de madera o silicona, y una pistola de calor o encendedor.

Paso a paso

  1. Preparación del diseño y moldes: Presenta las flores secas dentro del molde vacío para planificar la distribución visual. Asegúrate de que el molde esté completamente limpio y libre de polvo o pelusas.
  2. Mezclado de la resina: Combina la resina y el catalizador en las proporciones exactas indicadas por el producto. Mezcla suavemente en una sola dirección durante 3 a 5 minutos para minimizar la formación de microburbujas. Deja reposar la mezcla 2 minutos.
  3. Primera capa de vertido (Base): Vierte una capa delgada de resina en el fondo del molde (aproximadamente un tercio del grosor total). Pasa la pistola de calor a unos 15 cm de distancia rápidamente para romper las burbujas superficiales. Deja curar hasta que alcance un estado semisólido o pegajoso (efecto "mordiente", aprox. 2 a 4 horas).
  4. Incrustación de flores secas: Acomoda las flores y hojas sobre la capa pegajosa presionando suavemente con unas pinzas. Aplicar las plantas en esta etapa evita que flotan hacia la superficie o se desplacen al verter el resto de la mezcla.
  5. Segunda capa y sellado: Vierte el resto de la resina hasta cubrir por completo las plantas y llenar el molde. Si vas a incluir el orificio para el varillo de sahumerio y el molde no lo incluye, inserta un palillo o varilla delgada de silicona en el ángulo deseado antes de que empiece a gelificar.
  6. Desmolde y acabado: Deja curar en una superficie nivelada y libre de polvo durante 24 a 48 horas (según las especificaciones de la marca). Una vez rígido, retira del molde. Si los bordes quedaron filosos, lija suavemente con lija al agua de grano fino (1000 a 2000) y aplica un toque de resina o barniz para devolver el brillo.

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