Ideas DIY: Cómo fabricar porta sahumerios a partir de resina epóxica y flores secas
Ideas DIY. Cómo hacer un porta sahumerios de resina epóxica único usando flores secas.
Nuestro tiempo siempre es valioso, sobre todo aquel que ocupamos para hacer algo que nos haga feliz y que compartimos con nuestros seres queridos. Las manualidades e ideas DIY (Hazlo tú mismo) aparecen entre las opciones que pueden cubrir estos aspectos.
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En el caso de las ideas DIY, las propuestas que podemos hallar en redes sociales por lo general vienen acompañadas por tutoriales en formato video o con guías que explican paso a paso el proceso.
¿Cómo fabricar un porta sahumerios?
Cada vez que tomamos contacto con las ideas DIY tenemos la posibilidad de incrementar nuestra imaginación y lograr a través de la creatividad objetos de decoración o para obsequiar. En esta oportunidad, el proyecto que destacamos es la fabricación de porta sahumerios a partir de resina epóxica y flores secas.
@vicentinadeco PORTA SAHUMERIOS MAYÓLICA😍 IDEAL PARA SOUVENIR O REGALAR 🎁 Precioso y fácil de hacer, ¡Mirá! 👀 Como base usé el molde de mayólica de @cr.moldes 🫶🏼 que teniéndolo sirve para un montonnnn de cosas, en mi caso quise darle esta utilidad ❤️ amo los sahumerios. 🎁Arcilla cerámica @propart_oficial 🎁Potmura, barniz y betún @eqartistica Si queres ver este tutorial con todos sus detalles ingresa a mi canal de YOUTUBE (link de mi perfil). ¿Que te pareció este tutorial? Te leo en los comentarios #argentina #vídeo #tutorialgratuito #reels #reelsinstagram #viralvideos #instagram #decor #homedecor #decoracion #manualidades #manualidad #manualidadesfaciles #hechoamano #tutoriales #tutorials #ideas #ideasfaciles #fyp #tutorialgratuito #reelsinstagram #arcillaceramica #arcilla #mayolica #mayolicas #molde #silicona #sahumerio #sahumerios #arcilla #arcillaceramica ♬ sonido original - vicentinadeco
Lo primero que debemos saber es que la resina epóxica, o porcelanato líquido, es un polímero termoestable que pasa de estado líquido a sólido al mezclarse con un agente catalizador o endurecedor, según sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial). Al secarse, mediante una reacción química, este material forma una superficie rígida, transparente, de gran resistencia e impermeable, por lo que es ideal para una gran cantidad de iniciativas.
Idea DIY con resina y flores secas
Tras los datos compartidos, si te interesa la idea DIY de fabricar porta sahumerios con resina epóxica y flores secas, la siguiente guía de seguro te ayudará. El proceso requiere precisión en las proporciones y paciencia durante el curado para evitar burbujas o el deterioro de los elementos vegetales, por lo que seguir el paso a paso es fundamental:
Materiales
- Resina epóxica de alta transparencia (relación 1:1 o 2:1 según el fabricante) y su catalizador.
- Flores y hojas completamente secas (si contienen humedad, las plantas se volverán marrones o podrirán dentro de la resina).
- Moldes de silicona (diseño alargado de canaleta o plato con orificio de soporte).
- Elementos de seguridad: Máscara con filtro para vapores orgánicos, guantes de nitrilo y espacio ventilado.
- Herramientas de mezcla: Vasos graduados, palitos de madera o silicona, y una pistola de calor o encendedor.
Paso a paso
- Preparación del diseño y moldes: Presenta las flores secas dentro del molde vacío para planificar la distribución visual. Asegúrate de que el molde esté completamente limpio y libre de polvo o pelusas.
- Mezclado de la resina: Combina la resina y el catalizador en las proporciones exactas indicadas por el producto. Mezcla suavemente en una sola dirección durante 3 a 5 minutos para minimizar la formación de microburbujas. Deja reposar la mezcla 2 minutos.
- Primera capa de vertido (Base): Vierte una capa delgada de resina en el fondo del molde (aproximadamente un tercio del grosor total). Pasa la pistola de calor a unos 15 cm de distancia rápidamente para romper las burbujas superficiales. Deja curar hasta que alcance un estado semisólido o pegajoso (efecto "mordiente", aprox. 2 a 4 horas).
- Incrustación de flores secas: Acomoda las flores y hojas sobre la capa pegajosa presionando suavemente con unas pinzas. Aplicar las plantas en esta etapa evita que flotan hacia la superficie o se desplacen al verter el resto de la mezcla.
- Segunda capa y sellado: Vierte el resto de la resina hasta cubrir por completo las plantas y llenar el molde. Si vas a incluir el orificio para el varillo de sahumerio y el molde no lo incluye, inserta un palillo o varilla delgada de silicona en el ángulo deseado antes de que empiece a gelificar.
- Desmolde y acabado: Deja curar en una superficie nivelada y libre de polvo durante 24 a 48 horas (según las especificaciones de la marca). Una vez rígido, retira del molde. Si los bordes quedaron filosos, lija suavemente con lija al agua de grano fino (1000 a 2000) y aplica un toque de resina o barniz para devolver el brillo.