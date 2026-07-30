3 diseños del Calendario Escolar 2026 de ‘Bluey’, ‘Pocoyó' y ‘Paw Patrol’ para el regreso a clases: listas para imprimir

El regreso a clases está cada vez más cerca y, si todavía te falta decorar los útiles de tus hijos con sus personajes favoritos de Bluey, Pocoyó y Paw Patrol, puedes comenzar con un accesorio muy útil: el Calendario Escolar 2026-2027 oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta selección de tres diseños diferentes para imprimir te ayudará a personalizar mochilas, libretas o el espacio de estudio de una forma divertida.



Estos son los diseños del Calendario Escolar 2026-2027 de Bluey, Pocoyó y Paw Patrol

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) puedes crear diseños personalizados del Calendario Escolar 2026-2027 para imprimir. En esta ocasión, le pedimos que generara una propuesta inspirada en cada una de estas populares caricaturas. Puedes pegar el calendario en el refrigerador, colocarlo en la parte trasera de una libreta o enmicarlo para que los niños lo lleven en su mochila escolar .

Bluey: Decora los bordes del calendario con pequeñas huellas de perrito y agrega un dibujo de Bluey en una esquina sosteniendo un lápiz o una mochila escolar. El resultado será un diseño tierno y colorido para el regreso a clases.

Descarga la imagen del calendario escolar 2026 de Bluey.|(IA)

y agrega un dibujo de en una esquina sosteniendo un lápiz o una mochila escolar. El resultado será un diseño tierno y colorido para el regreso a clases. Pocoyó: Utiliza una paleta de colores azul, blanco y amarillo para mantener la esencia del personaje. Coloca a Pocoyó señalando las fechas importantes con una estrella o un globo de diálogo para darle un toque divertido.

Descarga el calendario escolar 2026 de Pocoyó.|(IA)

para mantener la esencia del personaje. Coloca a señalando las fechas importantes con una estrella o un globo de diálogo para darle un toque divertido. Paw Patrol: Divide el calendario con detalles inspirados en las placas de rescate y añade a Chase, Skye o Marshall en las esquinas. Completa el diseño con pequeñas huellas y huesitos para conseguir una decoración infantil llamativa.

Calendario escolar de Paw Patrol divertido.|(IA)

¿Cuáles son las fechas importantes del Calendario Escolar 2026-2027?

De acuerdo con la SEP, el regreso oficial a clases será el lunes 31 de agosto de 2026 y el ciclo escolar concluirá el 9 de julio de 2027 para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.